هنية يرحب برئيس المخابرات المصرية ويشيد بدور القاهرة في دعم قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنرحب إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، بوزير المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، أثناء زيارته لقطاع غزة، اليوم الاثنين.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين هنية وعباس كامل، مساء اليوم الاثنين، حيث أعرب عن شكره وتقديره لهذه الزيارة، معتبرا إياها بأنها تؤكدا على الاهتمام المصري بالشأن الفلسطيني، وبالتطورات التي جرت في قطاع غزة والقدس.ووصل رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، في وقت سابق من اليوم الاثنين، قطاع غزة، حيث أجرى سلسلة من اللقاءات مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية، لبحث آليات تثبيت وقت إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة، بالإضافة الى ملف المصالحة الفلسطينية.