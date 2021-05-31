وزارة المالية: ارتفاع سعر البنزين والسولار وثبات سعر الغاز

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية، اليوم الاثنين، ارتفاع سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان، الأكثر استخدامًا في السوق الفلسطينية، بواقع 8 أغورات ابتداءً من يوم غد الثلاثاء الأول من حزيران.ووصل سعر لتر البنزين 95 أوكتان إلى 6.06 شيكل مقارنة مع 5.98 شيكل خلال شهر أيار الجاري. كما ارتفع سعر لتر البنزين 98 أوكتان بواقع 8 أغورات أيضًا ليصل إلى 6.89 شيكل للتر مقارنة مع 6.81 شيكل خلال الشهر الجاري، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وارتفع سعر لتر السولار بواقع 20 أغورة ليصل إلى 5.19 شيكل، بعد استقرار سعره لأربعة أشهر عند 4.99 شيكل، كما ارتفع سعر لتر الكاز بواقع 20 أغورة أيضًا ليصل إلى 5.19 شيكل، فما لم يطرأ أي تغيير على أسعار الغاز، مقارن مع شهر أيار/ مايو الجاري.وحددت الهيئة سعر أسطوانة الغاز سعة 12 كغم بـ63 شيكلا، والأسطوانة سعة 48 كغم بسعر 252 شيكلا، والأسطوانة سعة 2.5 كغم بسعر 13.5 شيكل، والأسطوانة سعة 5 كغم بسعر 27 شيكلا، ولتر الغاز واصل العمارات والمؤسسات 2.73 شيكل، وكغم الغاز واصل العمارات والمؤسسات 4.79 شيكل، في حين سعر خدمة توصيل الأسطوانة لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.وطالبت هيئة البترول أصحاب المحطات وموزعي الغاز، بالالتزام بالأسعار المعلنة، محذّرة أن من يخالفها سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية.