دولي

ارتفاع مفاجئ لعدد حالات (كورونا) في جنوب الصين

ارتفاع مفاجئ لعدد حالات (كورونا) في جنوب الصين
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الصين، اليوم الاثنين، زيادة مفاجئة بإصابات (كورونا) بجنوب البلاد، برصدها 20 إصابة محلية جديدة خلال اليوم السابق، في الوقت الذي أغلقت فيه السلطات مناطق في عاصمة إقليم قوانغدونغ.

ولم تكن هناك سوى سبع إصابات فقط واردة من الخارج من بين 27 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) أعلنت عنها اللجنة الوطنية للصحة بالصين في نشرتها اليومية، وظهرت بقية الحالات في إقليم قوانغدونغ، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وبحلول الساعة 11:40 صباح اليوم تم إلغاء أكثر من 500 رحلة من مطار قوانغدونغ الدولي، وهو ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي الرحلات ليوم الاثنين.

وفرضت السلطات يوم السبت إغلاقا على أحد أحياء العاصمة قوانتشو كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس.

وأشارت تقارير في وسائل الإعلام الحكومية إلى أن أحدث تفش مرتبط بسلالة من الفيروس نشأت في الهند.

وسجلت الصين أيضا 19 إصابة جديدة لا تظهر عليها أعراض، نزولا من 22 إصابة قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) في بر الصين الرئيسي 91099 إصابة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

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