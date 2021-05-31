السنوار يكشف الجديد حول صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال



وفي السياق، قال السنوار: "نرفض رفضًا قاطعًا أي اشتراطات بموضوع تبادل الأسرى، ولا علاقة لهذا الموضوع بأي تخفيف او أي إعمار أو كسر حصار لغزة".



وأضاف: "لا مانع لدينا أن يسير المساران بشكل متوازٍ، لكن أيّ ربط بينهما هو مرفوض رفضًا قاطعًا"، متابعا بقوله: "واثقون أننا قادرون على انتزاع حقوقنا وسجلوا على لساني رقم 1111، وستذكرون هذا الرقم جيدًا".



وفي سياق آخر، أكد السنوار، أن الأيام المقبلة، ستشهد حوارات جادة في القاهرة؛ لتوحيد الموقف الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنقال يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة: "ناقشنا مع المصريين، كافة تفاصيل تثبيت وقت إطلاق النار، وكبح العدوان عن شعبنا، وأكدنا أن مقاومتنا بألف خير وأيديها على الزناد لصد أي عدوان".وأضاف السنوار في مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الاثنين: "دعونا المصريين وزعماء العالم لنزع صواعق التفجير بالساحة الفلسطينية وكبح الاحتلال عن ممارساته في المسجد الأقصى".وأشار السنوار إلى أن المصريين، ناقشوا مع الفصائل الفلسطينية، ملف الإعمار والمنح الدولية لغزة؛ لإعادة الإعمار، لافتا إلى أن العالم والمصريون يتحدثون أنهم يريدون أن يجعلوا قطاع غزة كدبي.وفي السياق، قال السنوار: "نحن نفرض أنفسنا وقضيتنا على طاولة العالم وأنّنا شعب يستحق الحياة وشعب يستحق أن ينال حقوقه"، مضيفا: "نحن على موعد قريب لكسر الحصار عن غزة وتوفير فرصة حياة كريمة لشعبنا بالقطاع".وأكد السنوار، أنه يوجد مناخ دولي وبيئة دولية داعمة للفلسطينيين، ويجب أن استغلالها أحسن استغلال.وفيما يتعلق بملف تبادل الأسرى، أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، أن المقاومة الفلسطينية فرضت نفسها على العدو، وستكون هناك صفقة للإفراج عن الأسرى، لافتا إلى أن هذا الملف شهد حراكات خلال الفترة الماضية، لكن توقف بسبب ما يعيشه الاحتلال من عدم وجود حكومة مستقرة، معربا عن الجاهزية لمفاوضات عاجلة.