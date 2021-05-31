شؤون فلسطينية

السيسي: يجب إنجاز المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام بأقرب وقت

السيسي: يجب إنجاز المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام بأقرب وقت
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، تمسك مصر بإنجاز المصالحة الفلسطينية في أقرب وقت، وأهمية إنهاء الانقسام، مشددا على الدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني وقادته.

وبتوجيهات من الرئيس السيسي، فقد وصلت 52 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية هدية من شعب مصر لسكان قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع (اليوم السابع).

وتوجه صباح اليوم رئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، إلى قطاع غزة لعقد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية، مصطحباً معه وزراء من السلطة الفلسطينية.

وشهد أمس الأحد الاتفاق بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة على عقد مجموعه من الاجتماعات مع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بالقاهرة في إطار جهود مصر الداعمة لتوحيد الموقف الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطيني للواء عباس كامل الذى نقل له رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أكد فيها دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني بالفعل قبل القول وان القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية مؤكدا حرص مصر على مقدرات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته ودعم الرئيس محمود عباس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه في وقت سابق أمس الأحد، باستمرار الجهود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس.

وكان الرئيس السيسي قد أوفد رئيس المخابرات العامة لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والجهات المعنية في إسرائيل حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.

كما أوفد الرئيس السيسي وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار. ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

ووجه الرئيس الوفد لدفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني مؤكدا على أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.
 
ووجه الرئيس السيسي الوفد المصري لدفع جهود بناء الإنسان الفلسطيني، مؤكدا على أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لعدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.

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