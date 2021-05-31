الشيخ يبحث مع المبعوث الأوروبي آخر المستجدات السياسية وملف إعمار غزة

استقبل صباح اليوم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ في مكتبه بمدينة رام الله المبعوث الأوروبي الجديد لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز .





هذا وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية حول القضية الفلسطينية والمستجدات في المنطقة ، والاعتداءات المتواصلة في مدينة القدس والاعتداءات على الحرم الشريف ، وحي الشيخ جراح وسلوان والعدوان الأخير على قطاع غزة ، والتصعيد في الضفة الغربية.





كما وجرى خلال اللقاء الحديث عن ضرورة التهدئة وضرورة إيجاد أفق سياسي ينهي الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطن