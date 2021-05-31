شؤون فلسطينية

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد أهمية التمسك بوحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد أهمية التمسك بوحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكدت القوى الوطنية والإسلامية، أهمية التمسك بوحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه الاستعماريين، والعمل الفوري على ترتيب وضعنا الداخلي، بما يضمن فتح حوار وطني شامل بين كل فصائل العمل الوطني.

وشددت في بيان أصدرته عقب اجتماع قيادي عقدته في رام الله، اليوم الاثنين، لبحث آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، على أهمية عقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل والاتفاق على تشكيل حكومة الوفاق الوطني لتعزيز صمود شعبنا ومتابعة الآليات الكفيلة بالنهوض بأوضاع شعبنا، بما فيه الإسراع بإعادة إعمار ما تم هدمه في مجزرة الاحتلال لشعبنا المحاصر في قطاع غزة.

وأكدت أهمية فرض مقاطعة شاملة على الاحتلال وعزله في ظل وقوف كل شعوب العالم وأحراره الى جانب نضال ومقاومة شعبنا الصامد والمناضل، وأهمية محاكمة الاحتلال على جرائمه ومجازره وخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية، مثمنة قرار تشكيل لجنة تحقيق دولية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمحاكمة جرائم الاحتلال ومجازره ضد شعبنا ووضع حد لهذه الجرائم.

وشددت القوى الوطنية والإسلامية على رفضها لتصريحات مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ماتيس شمالي، الذي حاول من خلال تصريحه إعفاء الاحتلال من مسؤولية تدميره واستهدافه للبيوت والمساكن والأبراج وارتقاء عدد كبير من الشهداء والجرحى والتدمير، مؤكدة دور الوكالة بفتح مدارسها لاستيعاب أبناء شعبنا المهدمة بيوتهم وتقديم المساعدات في ظل الدمار والعدوان.

ولفتت إلى أهمية متابعة فعاليات الإسناد لأسرانا ومعتقلينا خلف زنازين الاحتلال، مشيرةً إلى أن استمرار الاقتحامات والاعتقالات اليومية وإصدار الأحكام الإدارية وسياسة العزل والتعذيب لن تكسر إرادة شعبنا المتمسك بحقوقه ومقاومته ضد الاحتلال.

وأكدت أهمية توسيع المشاركة في إطار المقاومة الشعبية في كل مناطق التماس والاستيطان والحواجز العسكرية ضد الاحتلال والمستوطنين الاستعماريين مع تأمين أوسع مشاركة لمناسبة حلول ذكرى عدوان الخامس من حزيران واحتلال أراضينا، وأن تكون هذه الفعاليات في إطار الوحدة والمقاومة رفضا للاحتلال والأبرتهايد والاستيطان، من أجل الحرية والاستقلال ونيل باقي حقوق شعبنا الثابتة والتاريخية والمتمثلة بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

أخبار ذات صلة

فهد سليمان: وحدة المواجهة هزمت الاحتلال في الميدان والسياسة

فهد سليمان: وحدة المواجهة هزمت الاحتلال في الميدان والسياسة

أبو مويس وحمد يبحثان آليات تعزيز تمكين المرأة في مؤسسات التعليم العالي

أبو مويس وحمد يبحثان آليات تعزيز تمكين المرأة في مؤسسات التعليم العالي

الشيخ يبحث مع المبعوث الأوروبي آخر المستجدات السياسية وملف إعمار غزة

الشيخ يبحث مع المبعوث الأوروبي آخر المستجدات السياسية وملف إعمار غزة

شاهد: تعرّف على قوات (GIS) التي تقوم بتأمين زيارة رئيس المخابرات المصرية لغزة

شاهد: تعرّف على قوات (GIS) التي تقوم بتأمين زيارة رئيس المخابرات المصرية لغزة

سلطات الاحتلال تخطر بهدم 10 منازل غرب رام الله

سلطات الاحتلال تخطر بهدم 10 منازل غرب رام الله

الأسير الغضنفر أبو عطوان يواجه تدهورًا مستمرًا في وضعه الصحي

الأسير الغضنفر أبو عطوان يواجه تدهورًا مستمرًا في وضعه الصحي

صور.. بدء لقاء رئيس المخابرات المصرية مع الفصائل الفلسطينية بالقطاع

صور.. بدء لقاء رئيس المخابرات المصرية مع الفصائل الفلسطينية بالقطاع

اشتية يبحث مع نظيره الأردني تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين

اشتية يبحث مع نظيره الأردني تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فهد سليمان: وحدة المواجهة هزمت الاحتلال في الميدان والسياسة

فهد سليمان: وحدة المواجهة هزمت الاحتلال في الميدان والسياسة

أبو مويس وحمد يبحثان آليات تعزيز تمكين المرأة في مؤسسات التعليم العالي

أبو مويس وحمد يبحثان آليات تعزيز تمكين المرأة في مؤسسات التعليم العالي

الشيخ يبحث مع المبعوث الأوروبي آخر المستجدات السياسية وملف إعمار غزة

الشيخ يبحث مع المبعوث الأوروبي آخر المستجدات السياسية وملف إعمار غزة

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد أهمية التمسك بوحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد أهمية التمسك بوحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال

سلطات الاحتلال تخطر بهدم 10 منازل غرب رام الله

سلطات الاحتلال تخطر بهدم 10 منازل غرب رام الله

الأسير الغضنفر أبو عطوان يواجه تدهورًا مستمرًا في وضعه الصحي

الأسير الغضنفر أبو عطوان يواجه تدهورًا مستمرًا في وضعه الصحي

اشتية يبحث مع نظيره الأردني تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين

اشتية يبحث مع نظيره الأردني تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين

شاهد: برفقة الخطيب.. وزيرة الصحة تزور مبنى القدس التخصصي بغزة

شاهد: برفقة الخطيب.. وزيرة الصحة تزور مبنى القدس التخصصي بغزة

منوعات

شاهد: منى زكي لابنتها &#34;لا أحد يمتلك جسدك حتى زوجك&#34;.. ما القصة؟

شاهد: منى زكي لابنتها "لا أحد يمتلك جسدك حتى زوجك".. ما القصة؟

هل خرجت دنيا سمير غانم من موجة الحزن على والدها؟

هل خرجت دنيا سمير غانم من موجة الحزن على والدها؟

شقيق ياسمين عبدالعزيز يخرج عن صمته ويوضح حقيقة خلافاته مع الأخيرة وزوجها

شقيق ياسمين عبدالعزيز يخرج عن صمته ويوضح حقيقة خلافاته مع الأخيرة وزوجها

شاهد: ياسمين رئيس تتعرض لهجوم حاد بعد غنائها مع حسن شاكوش

شاهد: ياسمين رئيس تتعرض لهجوم حاد بعد غنائها مع حسن شاكوش

بسبب هذا الفيديو.. شاهد بسمة وهبة تتعرض للانتقاد و الهجوم القاسي

بسبب هذا الفيديو.. شاهد بسمة وهبة تتعرض للانتقاد و الهجوم القاسي

شاهد: أقوى رد من ناهد السباعي لمُتابِعة استفزتها

شاهد: أقوى رد من ناهد السباعي لمُتابِعة استفزتها

شاهد: أحمد زاهر يصدم الجمهور في شكله الجديد

شاهد: أحمد زاهر يصدم الجمهور في شكله الجديد

شاهد: تيم حسن يشعل مواقع التواصل بصورة حصرية من &#34;الهيبة 5&#34;

شاهد: تيم حسن يشعل مواقع التواصل بصورة حصرية من "الهيبة 5"

بسبب مرض والدتها.. دنيا سمير غانم تتخذ قرار جديد وحاسم

بسبب مرض والدتها.. دنيا سمير غانم تتخذ قرار جديد وحاسم

شاهد: حمل ليلى علوي يفاجئ عائلتها ويقلب موازينهم رأسًا على عقب

شاهد: حمل ليلى علوي يفاجئ عائلتها ويقلب موازينهم رأسًا على عقب

عربي

بينهم البشير.. الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم مطلوبين في صراع دارفور

بينهم البشير.. الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم مطلوبين في صراع دارفور

اعتبارا من 1 يونيو.. مصر تقرر رفع قيود (كورونا)

اعتبارا من 1 يونيو.. مصر تقرر رفع قيود (كورونا)

وفاة أربعة أشخاص اختناقا داخل بئر في المغرب

وفاة أربعة أشخاص اختناقا داخل بئر في المغرب

مصر تكشف معلومات جديدة حول جنوح السفينة (إيفر غيفن)

مصر تكشف معلومات جديدة حول جنوح السفينة (إيفر غيفن)