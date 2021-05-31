شاهد: تعرّف على قوات (GIS) التي تقوم بتأمين زيارة رئيس المخابرات المصرية لغزة

في وقت يزور فيه رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، قطاع غزة، لإجراء مباحثات مع وفد من حركة حماس، الإضافة إلى الفصائل الفلسطينية، لوحظ وجود قوات (G.I.S) ترافق المسؤول المصري الكبير.



وتقوم هذه القوات بتأمين الزيارة التي يقوم بها كامل للمرة الأولى منذ استلامه منصبه.



وكانت قوات G.I.S تصدرت المشهد كافة القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي، عام 2019، أثناء القبض على المطلوب للقاهرة آنذاك، هشام عشماوي، الذي سلمته قوات "الجيش الوطني الليبي" التي يقودها المشير خليفة حفتر.



وكان ظهور هذه القوات الأول من نوعه، عند تسلم عشماوي، حيث تمثل جهاز المخابرات العامة المصرية، وتسميتها تضم الأحرف الأولى من General Intelligence Security.



وتتخصص هذه القوات في مكافحة الإرهاب، ويتم استخدامها في العمليات الكبرى والتي تهدف لتأمين وصول شخصيات رسمية، أو مطلوبين للأمن المصري بجرائم إرهابية.



وتندرج هذه القوات ضمن فرق النخبة في مصالح الأمن، وهي بالمرصاد للإرهابيين وتضرب معاقلهم، وخاصة في ظل التهديدات الأخيرة، وتسهر على حماية المنشآت الوطنية ومنع أي اختراقات يقوم بها الإرهاب.



















رام الله - دنيا الوطن