صور.. بدء لقاء رئيس المخابرات المصرية مع الفصائل الفلسطينية بالقطاع

وكشف نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية عن أبرز الملفات التي تمت مناقشتها، مع ممثل الرئيس المصري عباس كامل، وقيادة حماس بغزة.





وقال الحية، "ناقشنا مع الوفد المصري ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة إعمار قطاع غزة وأكدنا على الدور المصري والعلاقات الثنائية مع مصر ودور الأمة في دعم الشعب الفلسطيني التي عليها أن تتعامل مع واقع جديد مع الاحتلال الإسرائيلي".



