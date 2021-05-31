ليبرمان: نتنياهو فقَد استقراره العقلي



وينوي رئيس حزب (هناك مستقبل)، يائير لابيد، إبلاغ الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين اليوم، بنجاحه في تشكيل حكومة جديدة.



وأُفيد بإحراز تقدم في المفاوضات الهادفة، إلى تأليف حكومة تغيير، بعد اجتماع عقد بين طواقم التفاوض التابعة لـ (هناك مستقبل)، و(يمينا)، و(أمل جديد)، و(أزرق أبيض)، الليلة الماضية.



وتوقفت هذه المفاوضات فجرًا على ان تستأنف خلال ساعات الصباح، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وقالت مصادر في (ليكود)، إن نتنياهو لم ييأس من مساعيه الهادفة الى منع بينت ولابيد، من إقامة حكومة بل ينوي مواصلة الضغوط على نواب (يمينا)، ليغيروا موقفهم في الفترة التي تبقت حتى تؤدي الحكومة الجديدة يمين الولاء.



واعتبرت هذه المصادر مع ذلك أن فرص نجاح نتنياهو ضئيلة للغاية.



رام الله - دنيا الوطنقال زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "فقَد على الأقل استقراره العقلي".ونقلت قناة (كان) عن ليبرمان قوله: "شاهدت أحدث مقاطع الفيديو لنتنياهو وليس من الواضح ما إذا كان الرجل يتمتع بصحة عقلية مئة بالمئة".وتابع: "لست متأكدًا من أنه يصلح للعمل كرئيس للوزراء، لقد فقد الرجل على الأقل استقراره العقلي".