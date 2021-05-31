شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع نظيره الأردني تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين

اشتية يبحث مع نظيره الأردني تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الاثنين في العاصمة عمان، نظيره الأردني بشر الخصاونة، لبحث تعزيز التعاون والتنسيق للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقل اشتية خلال اللقاء، الذي رافقه فيه وزير الخارجية رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى الأردن عطالله خيري، وحضور وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي، تحيات سيادة الرئيس محمود عباس والحكومة والشعب الفلسطيني للأردن ملكا وحكومة وشعبا، مشيدا بالدعم الأردني لفلسطين على كافة المستويات، والدفاع عن حقوقه وقضيته في كافة المحافل الدولية.

واطلع رئيس الوزراء نظيره الأردني على اخر تطورات الأوضاع واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القدس خاصة في المسجد الأقصى، ومخططات الاحتلال القائمة لترحيل أهالي حي الشيخ جراح وسلوان، بالإضافة الى اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، مؤكدا على الجهد الأردني الفلسطيني المشترك في مواجهة اعتداءات الاحتلال في القدس، والحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى، والتنسيق المشترك في حشد الدعم المالي لـ (أونروا) بما يساهم في تحسين تقديم الخدمات المقدمة للاجئين في كافة أماكن تواجدهم.

واستعرض اشتية الجهود المبذولة في حشد الدعم من اجل إعادة اعمار قطاع غزة عبر السلطة الوطنية وبإشراف دولي.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده أهمية ملء الفراغ السياسي من خلال خلق مسار سياسي جاد تساهم فيه رباعية ميونخ وبالتنسيق مع الرباعية الدولية، يفضي الى انهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وبحث اشتية مع الخصاونة سبل انعقاد اللجنة العليا المشتركة ما بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي بما يساهم في رفع ميزان التبادل التجاري بين فلسطين والأردن، بالإضافة مراجعة الإجراءات المتبعة على المعابر لتسهيل حركة مرور المسافرين بالاتجاهين.


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