شاهد: برفقة الخطيب.. وزيرة الصحة تزور مبنى القدس التخصصي بغزة

كما أثنى الخطيب على جهود طواقم الجمعية التي يبذلونها لتقديم الخدمات الإنسانية للشعب الفلسطيني، في كافة المراحل، وخص بالذكر استجابتهم الإنسانية والاغاثية، بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

























رام الله - دنيا الوطنقامت اليوم وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، برفقة د. يونس الخطيب، رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وإبراهيم أبو النجا، محافظ غزة، بجولة تفقدية لمبنى القدس التخصصي، التابع للجمعية في غزة، والذي من المقرر ان يساند القطاع الصحي في المحافظات الجنوبية، بقدرات طبية واسعة، وامكانيات طبية حديثة، حيث سيحتوي المستشفى على 70 سريرًا و6 غرف عمليات والعديد من الأقسام التخصصية الأخرى أهمها، قسم الجراحة وقسم النساء والولادة وقسم العناية المركزة بسعة 12 أسرّة وقسم حضانة الأطفال بسعة 12 حضّانة.تجدر الاشارة الى ان هذه الزيارة تأتي في اطار متابعة استجابة طواقم الجمعية، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على المحافظات الجنوبية، وللاطلاع على التجهيزات والتحضيرات اللوجستية والطبية، التي ستقدم سواء للمرضى او للجرحى والمصابين، لاسيما في ظل تفشي وباء (كورونا) في القطاع، مما فاقم من تدهور الوضع الصحي والإنساني.كما تم زيارة مبنى المخازن المركزية للجمعية في غزة، وتم الاطلاع على محتوياته وأقسامه، والية العمل به، والوقوف عن كثب على عملية توزيع مساعدات اغاثية، كان يقوم بها متطوعو الجمعية، على عدد من العائلات المتضررة من العدوان الإسرائيلي.من ناحيتها اكدت وزيرة الصحة، على أهمية الدور الطبي الكبير الذي يقدمه مستشفى القدس، التابع للجمعية في غزة، كما اثنت على الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمة الطبية، التي سيقدمها مبنى القدس التخصصي، وعبرت عن تقديرها لجهود لكوادر ومتطوعي الجمعية، خلال العدوان الاسرائيلي، وما قاموا به من تدخل صحي واغاثي، الى جانب عمليات التقييم والدعم النفسي، التي لا تزال جارية حتى الان، بهدف التخفيف من معاناة العائلات المتضررة.وعلى الصعيد ذاته أشار الخطيب، الى ان الجمعية ستعمل من خلال هذا المبنى التخصصي، على تقديم الخدمات الطبية النوعية للمرضى، إضافة الى عملها المتواصل في مد يد العون لجميع الفئات المتضررة، في اطار التخفيف من معاناتهم، وذلك ضمن الدور الإنساني والوطني الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، منذ نشأتها.