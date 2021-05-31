شؤون فلسطينية

أبو رأس: بلديات قطاع غزة عانت وما زالت من آثار العدوان الأخير

أبو رأس: بلديات قطاع غزة عانت وما زالت من آثار العدوان الأخير
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي بحركة حماس، د. مروان أبو راس أن جميع العاملين في بلديات قطاع غزة هم جنود الوطن العاملون في جميع الأوقات لحل وعلاج جميع مشكلاته، مشيراً إلى أن البلديات عانت وما
زالت تعاني من آثار هذا العدوان الأخير على القطاع.

ودعا أبو راس خلال مؤتمر صحفي المؤسسات الحقوقية المحلية والعالمية للاطلاع على حجم الدمار والخراب الذي حل بغزة وتضرر أجزاء كبيرة من البنية التحتية من شبكات الطرق والمياه
والصرف الصحي.

واستنكر استمرار حصار غزة ووقف الاستيراد والتصدير ومنع إدخال الوقود لمحطة توليد الكهرباء، مؤكداً أن قطاع غزة مازال يعني من آثار العدوان الذي استمر 11يوماً وتضررت خلاله كافة مناطق وشوارع وأحياء القطاع المحاصر بالصواريخ الثقيلة والقذائف المحرمة دولياً.

وطالب اللجنة الدولية لحقوق الانسان التي قررت تشكيل لجنة تحقيق في العدوان الأخير على غزة بإصدار أقصى العقوبات ضد جرائم الاحتلال في قطاع غزة، لافتاً إلى أن نتائج التحقيق موجودة على أرض الواقع قبل بدء اللجنة عملها.

وثمن أبو راس جهود المؤسسات الدولية التي وقفت وساندت قطاع غزة لإزالة آثار العدوان وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، شاكراً بلديات قطاع غزة على جهودها المعطاءة وإعادة الحياة للقطاع.

من جانبه، قال رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج إن العدوان الأخير على قطاع غزة استهدف بشكل ممنهج البنية التحتية للقطاع بقذائف صاروخية ضخمة أحدثت ارتجاجات وتصدعات في المباني وتضرر البنية التحتية بشكل كبير.

وأضاف أن البلديات حرصت خلال العدوان على استمرار إيصال المياه للمنازل والمؤسسات لضمان استمرار الحياة لدي المواطنين، رغم الأضرار الكبير في شبكات المياه والصرف الصحي.

وأوضح السراج أن البلديات مازالت تعاني من مشاكل عديدة في المضخات وإمدادات المياه والصرف الصحي وشبكات الطرق رغم الصيانة الأولية لها، مشيراً إلى تضرر موسم الاصطياف هذا العام بسبب تسرب كمية كبير من مياه الصرف الصحي.

وأشار إلى أن البلديات تعاني منذ مدة طويلة بسبب الحصار المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 15عاماً، وهناك تحدى كبير لضرورة الإسراع في إعادة إعمار البنى التحية لضمان استمرار الحياة، داعياً لإيجاد الآلية المناسبة والسريعة لإعادة
الإعمار وإدخال جميع المستلزمات اللازمة لذلك.

أخبار ذات صلة

شاهد: برفقة الخطيب.. وزيرة الصحة تزور مبنى القدس التخصصي بغزة

شاهد: برفقة الخطيب.. وزيرة الصحة تزور مبنى القدس التخصصي بغزة

غزة: &#34;التعليم&#34; تستعد لتنفيذ مخيمات صيفية بالترفيه والدعم النفسي للأطفال بعد العدوان

غزة: "التعليم" تستعد لتنفيذ مخيمات صيفية بالترفيه والدعم النفسي للأطفال بعد العدوان

الاحتلال يشرد عائلة مكونة من 15 فرداً بعد مصادرة مساكنهم في الخليل

الاحتلال يشرد عائلة مكونة من 15 فرداً بعد مصادرة مساكنهم في الخليل

خليل الحية يكشف أبرز الملفات التي ناقشها السنوار مع اللواء كامل

خليل الحية يكشف أبرز الملفات التي ناقشها السنوار مع اللواء كامل

&#34;التربية&#34; تصدر بياناً بشأن التطورات التي حدثت بمدرسة شميدت للبنات بالقدس خلال الأيام الماضية

"التربية" تصدر بياناً بشأن التطورات التي حدثت بمدرسة شميدت للبنات بالقدس خلال الأيام الماضية

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال مايو 2021

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال مايو 2021

&#34;الديمقراطية&#34;:على أية دعوة لعملية سياسية أن تشترط التزاماً دولياً بوقف الاستيطان

"الديمقراطية":على أية دعوة لعملية سياسية أن تشترط التزاماً دولياً بوقف الاستيطان

حكم بالسجن المؤبد لمدة 20 سنة لمدان بتهمة لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد

حكم بالسجن المؤبد لمدة 20 سنة لمدان بتهمة لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهد: برفقة الخطيب.. وزيرة الصحة تزور مبنى القدس التخصصي بغزة

شاهد: برفقة الخطيب.. وزيرة الصحة تزور مبنى القدس التخصصي بغزة

أبو رأس: بلديات قطاع غزة عانت وما زالت من آثار العدوان الأخير

أبو رأس: بلديات قطاع غزة عانت وما زالت من آثار العدوان الأخير

غزة: &#34;التعليم&#34; تستعد لتنفيذ مخيمات صيفية بالترفيه والدعم النفسي للأطفال بعد العدوان

غزة: "التعليم" تستعد لتنفيذ مخيمات صيفية بالترفيه والدعم النفسي للأطفال بعد العدوان

الاحتلال يشرد عائلة مكونة من 15 فرداً بعد مصادرة مساكنهم في الخليل

الاحتلال يشرد عائلة مكونة من 15 فرداً بعد مصادرة مساكنهم في الخليل

&#34;التربية&#34; تصدر بياناً بشأن التطورات التي حدثت بمدرسة شميدت للبنات بالقدس خلال الأيام الماضية

"التربية" تصدر بياناً بشأن التطورات التي حدثت بمدرسة شميدت للبنات بالقدس خلال الأيام الماضية

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال مايو 2021

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال مايو 2021

&#34;الديمقراطية&#34;:على أية دعوة لعملية سياسية أن تشترط التزاماً دولياً بوقف الاستيطان

"الديمقراطية":على أية دعوة لعملية سياسية أن تشترط التزاماً دولياً بوقف الاستيطان

حكم بالسجن المؤبد لمدة 20 سنة لمدان بتهمة لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد

حكم بالسجن المؤبد لمدة 20 سنة لمدان بتهمة لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد

منوعات

شاهد: منى زكي لابنتها &#34;لا أحد يمتلك جسدك حتى زوجك&#34;.. ما القصة؟

شاهد: منى زكي لابنتها "لا أحد يمتلك جسدك حتى زوجك".. ما القصة؟

هل خرجت دنيا سمير غانم من موجة الحزن على والدها؟

هل خرجت دنيا سمير غانم من موجة الحزن على والدها؟

شقيق ياسمين عبدالعزيز يخرج عن صمته ويوضح حقيقة خلافاته مع الأخيرة وزوجها

شقيق ياسمين عبدالعزيز يخرج عن صمته ويوضح حقيقة خلافاته مع الأخيرة وزوجها

شاهد: ياسمين رئيس تتعرض لهجوم حاد بعد غنائها مع حسن شاكوش

شاهد: ياسمين رئيس تتعرض لهجوم حاد بعد غنائها مع حسن شاكوش

بسبب هذا الفيديو.. شاهد بسمة وهبة تتعرض للانتقاد و الهجوم القاسي

بسبب هذا الفيديو.. شاهد بسمة وهبة تتعرض للانتقاد و الهجوم القاسي

شاهد: أقوى رد من ناهد السباعي لمُتابِعة استفزتها

شاهد: أقوى رد من ناهد السباعي لمُتابِعة استفزتها

شاهد: أحمد زاهر يصدم الجمهور في شكله الجديد

شاهد: أحمد زاهر يصدم الجمهور في شكله الجديد

شاهد: تيم حسن يشعل مواقع التواصل بصورة حصرية من &#34;الهيبة 5&#34;

شاهد: تيم حسن يشعل مواقع التواصل بصورة حصرية من "الهيبة 5"

بسبب مرض والدتها.. دنيا سمير غانم تتخذ قرار جديد وحاسم

بسبب مرض والدتها.. دنيا سمير غانم تتخذ قرار جديد وحاسم

شاهد: حمل ليلى علوي يفاجئ عائلتها ويقلب موازينهم رأسًا على عقب

شاهد: حمل ليلى علوي يفاجئ عائلتها ويقلب موازينهم رأسًا على عقب

عربي

بينهم البشير.. الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم مطلوبين في صراع دارفور

بينهم البشير.. الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم مطلوبين في صراع دارفور

اعتبارا من 1 يونيو.. مصر تقرر رفع قيود (كورونا)

اعتبارا من 1 يونيو.. مصر تقرر رفع قيود (كورونا)

وفاة أربعة أشخاص اختناقا داخل بئر في المغرب

وفاة أربعة أشخاص اختناقا داخل بئر في المغرب

مصر تكشف معلومات جديدة حول جنوح السفينة (إيفر غيفن)

مصر تكشف معلومات جديدة حول جنوح السفينة (إيفر غيفن)