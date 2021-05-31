غزة: "التعليم" تستعد لتنفيذ مخيمات صيفية بالترفيه والدعم النفسي للأطفال بعد العدوان

ويتضمن المشروع والذي تنفذه الإدارات العامة للإشراف التربوي، والإرشاد والصحة المدرسية، والأنشطة التربوية، ووحدة العلاقات والتعاون الدولي، أربعة محاور رئيسة "الدعم النفسي – والفنون والرسم – والرياضة واللعب – والقيم والسلوك".



ويستمر المشروع لمدة أسبوعين كاملين في الفترة من 8- 21 يونيو 2021 ويتضمن 239 مدرسة في كافة مديريات التربية والتعليم في قطاع غزة، ويستهدف 120000 طالباً وطالبة.



وقد أكد د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، أن مشروع الترفيه والدعم النفسي يأتي كمحاولة للتخفيف عن أبنائنا الطلبة وتعزيز الجوانب النفسية لديهم والتي تأثرت جراء العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، والذي أسفر عنه

استشهاد عشرات من الطلبة وجرح المئات منهم، الأمر الذي انعكس سلباً على الجوانب النفسية للطلبة بسبب تعرضهم لأبشع أشكال الهمجية في قصف البيوت الآمنة وتهجير السكان واستهداف المدارس وكافة مناحي الحياة.





وأضاف ثابت أن هذه الشريحة من الطلبة بحاجة ماسة وملحة للتدخل العاجل بهدف المساعدة في الخروج من الأجواء التي يعيشها أبناؤنا الطلبة.





جدير بالذكر أن المخيمات ستنفذ ضمن إجراءات السلامة الصحية والبروتوكول الخاص بجائحة كورونا، بحيث أن العدد الأقصى للطلبة في المخيم الواحد 60 في اليوم الواحد.



رام الله - دنيا الوطنأنهت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، استعداداتها لإطلاق مخيمات "القدس في العيون" للترفيه والدعم النفسي لطلبة المدارس لصفوف المرحلة الأساسية من 1-6.