الاحتلال يشرد عائلة مكونة من 15 فرداً بعد مصادرة مساكنهم في الخليل

رام الله - دنيا الوطنفككت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربع خيام في مناطق متفرقة جنوبي الخليل وصادرتها، مما تسبب بتشريد عائلة مكونة من 15 فرداً بينهم أطفال.وأفاد منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية البويب شمال شرق يطا، وفككت 4 خيام.وأوضح الجبور أن خيمتين تقطنهما عائلة لمواطن ابراهيم جبرين المهانية المكونة من 15 فردا والتي باتت دون مأوى.وتستخدم اثنتان من الخيام كحظيرة للماشية وتأوي 100 رأس من الأغنام.