خليل الحية يكشف أبرز الملفات التي ناقشها السنوار مع اللواء كامل

رام الله - دنيا الوطنكشف نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية عن أبرز الملفات التي تمت مناقشتها، مع ممثل الرئيس المصري عباس كامل، وقيادة حماس بغزة.وقال الحية، "ناقشنا مع الوفد المصري ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة إعمار قطاع غزة وأكدنا على الدور المصري والعلاقات الثنائية مع مصر ودور الأمة في دعم الشعب الفلسطيني التي عليها أن تتعامل مع واقع جديد مع الاحتلال الإسرائيلي".وأضاف: "ملف تبادل الأسرى مع الاحتلال مستقل، ولا نقبل ربطه بملف إعمار قطاع غزة، ونأمل أن تتحقق مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني في المرحلة المقبلة".