"التربية" تصدر بياناً بشأن التطورات التي حدثت بمدرسة شميدت للبنات بالقدس خلال الأيام الماضية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، بياناً بشأن التطورات التي حدثت في مدرسة شميدت للبنات في القدس، خلال الأيام الماضية.وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:في ضوء التطورات التي حدثت في مدرسة شميدت للبنات في القدس، خلال الأيام الماضية، واستمراراً لمتابعة وزارة التربية والتعليم لهذا الأمر، فقد عقد وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، اليوم، اجتماعاً مع ممثل حكومة ألمانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين كرستيان كلاجز، بحضور وزير شؤون القدس فادي الهدمي؛ لبحث مجريات الأمور، وإيجاد السبل الكفيلة بإعادة فتح المدرسة بأسرع وقت، ومعالجة السبب المباشر لهذه الأزمة في إطار التزام المدرسة بدورها الأكاديمي كإحدى المؤسسات التعليمية المقدسية العريقة، والتي عبرت دوماً عن عمق العلاقةالتاريخية بين فلسطين وألمانيا.