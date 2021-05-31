حكم بالسجن المؤبد لمدة 20 سنة لمدان بتهمة لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية بيت لحم هيئة القاضي جمال شديد حكماً بإدانة المتهم (ح،غ)عن تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالسجن المؤبد مدة 20سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني.جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة النيابة العامة الأستاذة أمل مصيص وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة بيت لحم.