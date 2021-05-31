حماس: نرفض ربط ملف إعادة إعمار غزة بملف الجنود المفقودين





وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بأن "هذا أمر نرفضه تماماً، وهو مخالف للقوانين الدولية".





وتابع أبو مرزوق: "فجنوده تم أسرهم في ساحة حرب، يقابلهم أسرانا عند الاحتلال، هذه هي المعادلة".





وبدأ ظهر اليوم، اجتماع، قيادة حركة حماس برئاسة يحيى السنوار، باللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات المصرية، الذي وصل قطاع غزة.

وستركز الاجتماعات على عدد من القضايا، وأبرزها: تثبيت التهدئة في قطاع غزة، وإعادة اعمار القطاع، إضافة لإمكانية عقد صفقة تبادل أسرى بين حماس والاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس حركة حماس في الخارج، د.موسى أبو مرزوق، اليوم الاثنين، إنه من غير المقبول أن يربط رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ملف إعادة إعمار غزة بـ "ملف جنوده المفقودين".