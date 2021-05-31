غزة: إعلان بشأن توفير كميات إضافية من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)

استمراراً للجهود التي تبذلها وزارة الصحة لمواجهة جائحة كوفيد19، فقد استطاعت الوزارة توفير كميات إضافية من اللقاح، وعليه فإننا نهيب بالمواطنين الكرام من تزيد أعمارهم عن 40 عاماً فما فوق، سواء المسجلين عبر المنصة او غير المسجلين ، التوجه للمراكز الصحية المحددة، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى 1 ظهراً. لتلقي اللقاح مباشرةً، وذلك ابتداء من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق1-يونيو، وعلى مدار أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت.



المراكز الصحية هي:



محافظة غزة : عيادة الزيتون- عيادة صبحة الحرازين- عيادة الشيخ رضوان-عيادة الفلاح- مركز شهداء الشاطئ التابع لوزارة الصحة/ وعيادتي الشيخ رضوان، و الشاطئ التابعتين لوكالة الغوث.



▪️محافظة الشمال: مركز شهداء جباليا وعيادة أبو شباك التابعة لوزارة الصحة/ وعيادتي الفاخورة ،وجباليا التابعتين لوكالة الغوث.



▪️محافظة الوسطى: عيادة دير البلح وعيادة الزوايدة التابعة لوزارة الصحة /و عيادتي المغازي والنصيرات التابعتين لوكالة الغوث.



▪️محافظة خان يونس: عيادة شهداء خانيونس وعيادة مسقط القرارة وعيادة بني سهيلا التابعة لوزارة الصحة/وعيادتي المعسكر و معن التابعتين لوكالة الغوث



▪️محافظة رفح: عيادة شهداء رفح وعيادة تل السلطان التابعة لوزارة الصحة/ وعيادتي رفح و تل السلطان التابعتين لوكالة الغوث.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، إعلاناً بشأن توفير كميات إضافية من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) بالقطاع.وفيما يلي نص الإعلان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: