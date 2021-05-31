خبراء ومحللون: 4 ملفات يحملها عباس كامل في زيارته لغزة



وأوضح أن الهاتف الذي انتظره السيسي لمدة 6 أشهر من الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، تمّ بأسباب تعود لغزة.



وبحسبه فإن "ما أنجح مصر في لعب دور الوساطة أنها تكاد تكون الوحيدة التي تتمتع بعلاقات جيدة مع كافة فصائل المقاومة الفلسطينية، وهذا يُكسب جهودها تميزاً، قوة وأهمية، ويمكن البناء عليه في تحقيق هدنة طويلة، وتخفيف حدة وشدة الحصار على غزة".



ولفت عبدو، أن الرئيس بايدن كان له موقف متشدد من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعكس سلفه دونالد ترامب، إلا أن دور مصر الفاعل في الملف الفلسطيني أجبر الولايات المتحدة أن تتخطى هذه الحواجز لتنتقل فوراً إلى الرئاسة المصرية للعمل والجهد المشترك من أجل لجم التصعيد، وإعادة الهدوء إلى المنطقة.





تبادل الأسرى



بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، :"إن الحراك المصري ليس جديداً، ولكن الجديد فيه هذه الكثافة التي يأتي بها إلى غزة بعد وأثناء العدوان الإسرائيلي على القطاع".



وأضاف الصواف في تصريحات خاصة ل"دنيا الوطن"، "تُوجت هذه الزيارات بزيارة وزير المخابرات المصرية عباس كامل إلى قطاع غزة، ودولة الاحتلال، ورام الله، وهذا يُعطي دلالة بأن هناك اهتماماً كبيراً بعد أن أخذ الجانب المصري الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية لتعود مصر إلى الواجهة مرةً أخرى، بعد أن حاولت إدارة ترامب تغييبها".



وأعرب عن اعتقاده بأن هذه مسألة تخدم المصالح المصرية، ولا مانع لدى الشعب الفلسطيني أن يكون ذلك خدمةً لمصالح مصر، ومصالح فلسطين أيضاً.



ورأى الصواف أن زيارة عباس كامل لها دلالات كثيرة، ولعلها في الظاهر تسعى لتثبيت وقف إطلاق النار بين الاحتلال والمقاومة في غزة، ثم عملية إعادة الإعمار في غزة، ولكن النقطة الأهم والتي ربما دفعت عباس كامل للمجيء للقطاع، هو موضوع تبادل الأسرى. وبيّن أن هذه النقطة قد تكون المحورية في لقاء اليوم ما بين قيادة حركة حماس وبين الوزير عباس كامل.

وأشار الصواف إلى أن ذهاب كامل لرام الله كان زيارةً بروتوكولية، وهدفها إعطاء مكانة للسلطة الفلسطينية ولو من الناحية الشكلية، مستدركاً "ولكن حقيقةً هو جاء للجانب الإسرائيلي، ولحركة حماس في قطاع غزة، وربما الهدف الرئيس هو موضوع تبادل الأسرى بين الجانبين".



ورجح أنه يبدو بأن هناك استجابات من قبل الاحتلال لإمكانية تدخل مصر في هذا الإطار بما يُحقق بعض المطالب؛ إن لم تكن كل المطالب للمقاومة الفلسطينية، وتليين موقف نتنياهو الذي يُصر حتى هذه اللحظة على عدم دفع الثمن المطلوب.





مصلحة مصرية



من ناحيته، أكد رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية بجامعة القدس الدكتور أحمد رفيق عوض، أن مصر تهدف إلى التوصل لهدنة كحد أدنى، وإلى اتفاق كحد أقصى، وذلك لتعزيز دورها في الإقليم، وللحفاظ على مصالحها الأمنية والإستراتيجية، ولتعظيم نفوذها من خلال تعزيز شبكة مصالحها المتقاطعة مع مصالح إقليمية ودولية.



وقال عوض في تصريحات خاصة ل"دنيا الوطن" :"مصر حريصة على استعادة أدوارها الإقليمية والدولية، لأن ذلك شرط أساسي للحفاظ على أمنها ومصالحها".



وأضاف "من مصلحة الإدارة الأمريكية الجديدة أن تعزز العلاقة مع مصر من أجل المساعدة في تخفيض التوتر، ومحاربة ما تسميه "الإرهاب والتطرف"، وتقوية "محور الاعتدال"".



ونوه عوض إلى أن مصر بدورها تريد تعزيز العلاقة مع الإدارة الجديدة في البيت الأبيض، لإزالة التوتر مع إدارة أوباما، التي شهدت خلافات في وجهات النظر فيما يتعلق بالسياسات الداخلية.

وتابع عبدو "لاقى الموقف المصري استحساناً دولياً لاسيما من جانب الإدارة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وكُلِّف السيسي من قبل بايدن بالعمل بجهد متواصل لنزع فتيل التصعيد وإحلال الهدوء بين المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل"".