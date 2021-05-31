إسرائيل: يائير لابيد بصدد إبلاغ ريفلين بنجاحه في تشكيل حكومة جديدة



وقالت مصادر في (ليكود)، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو لم ييأس من مساعيه الهادفة الى منع بينت ولابيد، من إقامة حكومة بل ينوي مواصلة الضغوط على نواب (يمينا)، ليغيروا موقفهم في الفترة التي تبقت حتى تؤدي الحكومة الجديدة يمين الولاء.



واعتبرت هذه المصادر مع ذلك أن فرص نجاح نتنياهو ضئيلة للغاية.



رام الله - دنيا الوطنينوي رئيس حزب (هناك مستقبل)، يائير لابيد، إبلاغ الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين اليوم، بنجاحه في تشكيل حكومة جديدة.وأُفيد بإحراز تقدم في المفاوضات الهادفة، إلى تأليف حكومة تغيير، بعد اجتماع عقد بين طواقم التفاوض التابعة لـ (هناك مستقبل)، و(يمينا)، و(أمل جديد)، و(أزرق أبيض)، الليلة الماضية.وتوقفت هذه المفاوضات فجرًا على ان تستأنف خلال ساعات الصباح، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).