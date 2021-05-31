شؤون فلسطينية

غزة: مطالبات بدعم أهالي المتضررين بالاحتياجات الأساسية والتدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهم

غزة: مطالبات بدعم أهالي المتضررين بالاحتياجات الأساسية والتدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهم
رام الله - دنيا الوطن
طالب قطاع المرأة بشبكة المنظمات الأهلية بتحرك جدي وفوري والاستجابة العاجلة لاحتياجات الأسر المتضررة وبخاصة أولئك الذين فقدوا منازلهم خلال الحرب الأخيرة، ويقيمون في بيوت أقاربهم. والتدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهم التي تتفاقم بشكل واضح وبخاصة في ظل انتشار جائحة (كورونا).

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي نظمها قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بمشاركة ممثلي المنظمات الأهلية الأعضاء في قطاع المرأة بالشبكة إلى عدة مناطق في قطاع غزة وتحديداً محافظة غزة والشمال.

وطالبت المشاركات في الجولة بضرورة إعطاء الأولوية القصوى لتوفير الإيواء والأمن الكريم لأهلنا في هذه المناطق وتقديم كافة الخدمات والمساعدات الإنسانية والطبية. حيث بدأت الجولة من منطقة شارع الوحدة حيث تم قصف عدة منازل على رؤوس ساكنيها بالإضافة إلى زيارة بعض المحال التجارية التي تضررت بفعل تدمير المنازل المحيطة بها.

وشملت الزيارة أيضا منطقة مدينة الشيخ زايد في محافظة شمال غزة التي تم بها استهداف مربع سكني كامل وتم قصف المنازل والأبراج على ساكنيها لتُخلف المزيد من الضحايا والشهداء في هذه المنطقة المنكوبة.

وأكدت المشاركات أن الهدف من هذه الجولة التضامن مع المواطنين الذين فقدوا منازلهم، ومصادر رزقهم، واطلاع المؤسسات ووسائل الإعلام على معاناتهم عن قرب وحجم المشاكل التي تواجههم بعد انتهاء العدوان.

كما طالبت المشاركات بضرورة توجيه التدخلات الخاصة بالنساء لتوفر لهم الحماية والدعم لمواجهة الآثار السلبية لما بعد العدوان، وخاصة في ظل انتشار جائحة (كورونا) وضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية والتي تطلب وجود المنظفات والمعقمات.

وفي ختام الجولة في القرية البدوية تمت زيارة مؤسسة زينة للحديث مع النساء عن أوضاعهن بعد القصف الأخير الذي طال منطقة القرية البدوية حيث تعمل 30 سيدة من القرية في هذه المؤسسة لإعالة أسرهن بهدف دعم نساء القرية وخاصة ممن فقدن أفراد عائلاتهم أو تعرضت منازلهم للدمار.

وشددت المشاركات على ضرورة تحمل كافة الأطراف مسؤوليتها من أجل تقديم كل أشكال المساعدة لهذه الأسر التي شردها العدوان والشروع في برامج الدعم النفسي للأطفال والنساء والإسراع بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال من منازل ومنشآت وكذلك العمل على محاسبة الاحتلال على الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق شعبنا.

وتوجهت المشاركات بالتحية لنساء قطاع غزة الذين سطرن أروع وأجمل صور الصمود في مواجهة العدوان الإسرائيلي وتداعياته الصعبة والمتواصلة على مختلف مناحي الحياة.






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