الحايك يدعو لإدخال المعدات والآلات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام والبدء بعمليات الإعمار

رام الله - دنيا الوطنطالب علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال، ونائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، اليوم الاثنين، بإدخال المعدات والآلات الثقيلة والخام اللازمة لمعالجة أثار العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وبدء عمليات الإعمار.وقال الحايك في تصريح صحفي، إن قطاع غزة بحاجة ملحة لإدخال آليات ومعدات ثقيلة، خاصة بإعمار القطاع، مثل الحفارات ،والجرافات، والرافعات ، والشاحنات، والتراكتورات، والمزاليق، والباصات، المداحل، ومضخات الباطون، وأليات أخرى ثقيلة.وأضاف الحايك أن الاحتلال يمنع إدخال المواد الثقيلة منذ العام 2006، ولم يسمح بإدخال سوى بعض الأليات إبان انتهاء العدوان الاسرائيلي السابق عام 2014.وأشار الحايك إلى أن سرعة إزالة الركام مرتبطة بمدى توفر الآلات الخاصة لذلك، مقدراً كميات الركام نتيجة الدمار الواسع في الوحدات السكنية والبنى التحتية والمنشآت الأخرى بألاف الأطنان.وأكد الحايك بأنه لا يمكن البدء بأي عملية إعمار إلا بعد إدخال المعدات الثقيلة، مشدداً أن العمل وفق الامكانيات المتاحة حالياً في القطاع من شأنه إطالة أمد الإعمار ، واستمرار سوء الأوضاع الاقتصادية.ودعا الحايك للضغط على الجانب الاسرائيلي لرفع الحصار وإدخال المواد الخام وماكينات المصانع التي دمرت ، و الآليات اللازمة للتعامل مع الركام بما يُحقق حماية الإنسان والبيئة من أخطار ها التي تبعث غازاتها السامة في أجواء القطاع وتؤثر على حياة الإنسان والشجر.