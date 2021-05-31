الاحتلال يفكك 4 خيام ويستولي عليها جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطنفككت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربع خيام جنوب الخليل واستولت عليها.وقال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية البويب شمال شرق يطا، وفككت 4 خيام تعود ملكيتها للمواطن ابراهيم جبرين عوض المهانية.وأوضح أن خيمتين تقطنها عائلته المكونة من 15 فردا، وأخرتين تستخدمان كحظيرة للماشية تأوي 100 رأس من الأغنام.من جهته، نوّه منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إلى أن العائلة المذكورة أصبحت دون مأوى، وقد صعّدت قوات الاحتلال والمستوطنون من هجماتهم الاستيطانية على القرية المحاذية لما تسمى مستوطنة "بني حيفر" وقرى شرق يطا، ومسافرها، بهدف إجبار مواطنيها على الرحيل، بغية سرقة أراضيهم، لتوسعة رقعة الاستيطان في قرى وخرب جنوب الخليل.