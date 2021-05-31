"المنظمات الأهلية" تحذر من التداعيات الخطيرة لحرمان المرضى من العلاج خارج القطاع

رام الله - دنيا الوطنيحذر القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من التداعيات الخطيرة على حياة مئات المرضى في قطاع غزة جراء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع سفرهم للعلاج خارج القطاع.وتشير الشبكة بتصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى وجود آلاف المرضى وبخاصة مرضى السرطان وذوي الأمراض المزمنة؛ والذين يحتاجون لتلقي العلاج بشكل عاجل في مستشفيات القدس والضفة الغربية وداخل أراضي عام 48، وأن أي تأخير سيؤدي إلى تفاقم أوضاعهم الصحية.ويطالب القطاع الصحي بالشبكة المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لفتح المعابر مع قطاع غزة، والسماح بالمرور الآمن لمرضى القطاع والحصول على حقهم في تلقي العلاج.كما يطالب القطاع الصحي كافة الجهات بالعمل على توفير المستلزمات من أدوية ومستهلكات طبية للقطاع الصحي في قطاع غزة لمواجهة النقص الحاد فيها من أجل مواجهة التداعيات الناجمة عن العدوان وانتشار جائحة (كورونا).