شؤون فلسطينية

"التربية" تتسلم مشروع إنشاء مدرسة طمون الأساسية للبنات

"التربية" تتسلم مشروع إنشاء مدرسة طمون الأساسية للبنات
رام الله - دنيا الوطن
تسلّمت وزارة التربية والتعليم، اليوم، من خلال الإدارة العامة للأبنية، مشروع إنشاء وتشطيب مبنى مدرسة طمون الأساسية للبنات في مديرية تربية طوباس، بتمويل من الحكومة الهندية، بتكلفة إجمالية بلغت مليون ومئة ألف دولار، وبما يشمل تأثيث وتجهيز الغرف الصفية والمرافق.

وأوضحت التربية، أن مساحة المدرسة تبلغ 1,700 متراً مربعاً تشتمل غرفاً صفية وإدارية، وغرف تخصصية وقاعة متعددة الأغراض، إضافةً لصف تمهيدي، ومناطق خضراء مزروعة وساحات وملاعب، تستوعب 320 طالبة في المرحلة الأساسية الدنيا للصفوف (1- 4).

وبينت أن تصميم المشروع راعى جميع متطلبات ومعايير البناء الأخضر المستدام، والذي تسعى الوزارة؛ لتعزيزه دائماً في مشاريعها؛ بما يسهم في توفير تعليم نوعي ضمن بيئة مدرسية مريحة وجاذبة.

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