عمرو أديب يكشف حقيقة تواجده في غزة

رام الله - دنيا الوطننفى الإعلامي المصري عمرو أديب، ما تداول من أخبار عن تواجده على رأس وفد إعلامي بغزة، موضحًا أنه زارها من قبل أكثر من مرة.وقال أديب، خلال برنامجه عبر فضائية (mbc مصر): إن تفاجأ من صدور تصريحات على لسانه ونشر صور له، مشيرًا إلى تعليق الإخوان على صوره بأنه كان خائفًا خلال الزيارة، مضيفًا: "خلال زياراتي السابقة لغزة لم أكن خائفًا مطلقًا، خاصة وأنه كان يتم تأميني من قبل ضباط تابعين لحركة حماس، ساخرًا: "المضحك أن لقيت تصريحات ليا وأنا مش هناك".وأكد أنه يحب التواجد في غزة خاصة وأن أهلها يحبون الشعب المصري، مضيفًا: أنه على الرغم من وجود توترات سياسية بين فلسطين ومصر في وقت من الأوقات إلا أن شعبي البلدين يحبان بعضهما.