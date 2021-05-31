الأسرى بسجون الاحتلال يرجعون وجبة طعام احتجاجًا على استمرار توقف زيارات عائلاتهم

رام الله - دنيا الوطنأرجع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، وجبة طعام، كخطوة احتجاجية أولية على استمرار إدارة سجون الاحتلال بوقف زيارات عائلاتهم، وذلك منذ بداية انتشار وباء (كورونا) في شهر آذار/ مارس العام الماضي.وقال نادي الأسير، إن الخطوات الاحتجاجية للأسرى لاحقًا ستكون مرهونة برد إدارة السجون على مطلبهم.وأوضح نادي الأسير أنه لم يعد هناك أي حجة لدى إدارة سجون الاحتلال، لاستمرار وقف الزيارات، خاصة أنّ غالبية الأسرى تلقوا اللقاح، وكذلك نسبة من عائلاتهم.وأكّد نادي الأسير، أن إدارة سجون الاحتلال تحاول منذ أن بدأت جائحة (كورونا) أن تقوم بتحويل الإجراءات الاستثنائية المرتبطة في الوباء إلى إجراءات دائمة، لسلب المزيد من حقوق الأسرى، وترسيخ جملة من الانتهاكات بحقهم.وفي هذا الإطار طالب نادي الأسير كافة جهات الاختصاص، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، بضرورة بذل الجهود المطلوبة للسماح لعائلات الأسرى بالزيارة، ولضمان حقهم بذلك.يُشار إلى أن سلطات الاحتلال وقبل بدء انتشار الوباء، تحرم المئات من عائلات الأسرى من الزيارة، فغالبية العائلات تُعاني من حرمان أحد أفرادها على الأقل من الزيارة تحت ذرائع واهية.