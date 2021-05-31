مباشر | ترقب وصول وزير المخابرات المصرية عباس كامل إلى قطاع غزة

شؤون فلسطينية

الأسرى بسجون الاحتلال يرجعون وجبة طعام احتجاجًا على استمرار توقف زيارات عائلاتهم

الأسرى بسجون الاحتلال يرجعون وجبة طعام احتجاجًا على استمرار توقف زيارات عائلاتهم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أرجع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، وجبة طعام، كخطوة احتجاجية أولية على استمرار إدارة سجون الاحتلال بوقف زيارات عائلاتهم، وذلك منذ بداية انتشار وباء (كورونا) في شهر آذار/ مارس العام الماضي.

وقال نادي الأسير، إن الخطوات الاحتجاجية للأسرى لاحقًا ستكون مرهونة برد إدارة السجون على مطلبهم.

وأوضح نادي الأسير أنه لم يعد هناك أي حجة لدى إدارة سجون الاحتلال، لاستمرار وقف الزيارات، خاصة أنّ غالبية الأسرى تلقوا اللقاح، وكذلك نسبة من عائلاتهم.

وأكّد نادي الأسير، أن إدارة سجون الاحتلال تحاول منذ أن بدأت جائحة (كورونا) أن تقوم بتحويل الإجراءات الاستثنائية المرتبطة في الوباء إلى إجراءات دائمة، لسلب المزيد من حقوق الأسرى، وترسيخ جملة من الانتهاكات بحقهم.

وفي هذا الإطار طالب نادي الأسير كافة جهات الاختصاص، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، بضرورة بذل الجهود المطلوبة للسماح لعائلات الأسرى بالزيارة، ولضمان حقهم بذلك.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال وقبل بدء انتشار الوباء، تحرم المئات من عائلات الأسرى من الزيارة، فغالبية العائلات تُعاني من حرمان أحد أفرادها على الأقل من الزيارة تحت ذرائع واهية.

أخبار ذات صلة

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تحذر من التداعيات الخطيرة لحرمان المرضى من العلاج خارج القطاع

"المنظمات الأهلية" تحذر من التداعيات الخطيرة لحرمان المرضى من العلاج خارج القطاع

الخارجية الفلسطينية: إفلات إسرائيل من العقاب يشجعها على التمادي في ارتكاب جرائمها

الخارجية الفلسطينية: إفلات إسرائيل من العقاب يشجعها على التمادي في ارتكاب جرائمها

&#34;التربية&#34; تتسلم مشروع إنشاء مدرسة طمون الأساسية للبنات

"التربية" تتسلم مشروع إنشاء مدرسة طمون الأساسية للبنات

شاهد: انتشار أجهزة &#34;الداخلية&#34; بغزة لتأمين زيارة رئيس المخابرات المصري عباس كامل

شاهد: انتشار أجهزة "الداخلية" بغزة لتأمين زيارة رئيس المخابرات المصري عباس كامل

(الأناضول): إعادة الإعمار وصفقة التبادل أهم بنود زيارة &#34;عباس كامل&#34; لغزة

(الأناضول): إعادة الإعمار وصفقة التبادل أهم بنود زيارة "عباس كامل" لغزة

مبادرة مصرية لإنجاز صفقة تبادل بين حماس والاحتلال

مبادرة مصرية لإنجاز صفقة تبادل بين حماس والاحتلال

الأسير ضرغام شواهنة من السيلة الحارثية يدخل عامه الـ16 بسجون الاحتلال

الأسير ضرغام شواهنة من السيلة الحارثية يدخل عامه الـ16 بسجون الاحتلال

رام الله: الاحتلال يعتقل شابين من دير أبو مشعل ومخيم الأمعري

رام الله: الاحتلال يعتقل شابين من دير أبو مشعل ومخيم الأمعري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; تتسلم مشروع إنشاء مدرسة طمون الأساسية للبنات

"التربية" تتسلم مشروع إنشاء مدرسة طمون الأساسية للبنات

الأسرى بسجون الاحتلال يرجعون وجبة طعام احتجاجًا على استمرار توقف زيارات عائلاتهم

الأسرى بسجون الاحتلال يرجعون وجبة طعام احتجاجًا على استمرار توقف زيارات عائلاتهم

الأسير ضرغام شواهنة من السيلة الحارثية يدخل عامه الـ16 بسجون الاحتلال

الأسير ضرغام شواهنة من السيلة الحارثية يدخل عامه الـ16 بسجون الاحتلال

رام الله: الاحتلال يعتقل شابين من دير أبو مشعل ومخيم الأمعري

رام الله: الاحتلال يعتقل شابين من دير أبو مشعل ومخيم الأمعري

قوات الاحتلال تعتقل أسيرين محررين وتفتش منازل في الخليل

قوات الاحتلال تعتقل أسيرين محررين وتفتش منازل في الخليل

&#34;التحرير الفلسطينية&#34; تثمن قرارات مجلس حقوق الإنسان المطالبة بمحاسبة قادة الاحتلال

"التحرير الفلسطينية" تثمن قرارات مجلس حقوق الإنسان المطالبة بمحاسبة قادة الاحتلال

باليومِ الدّولي لحمايةِ الأطفال.. أكثر من 3167 طفلا استتشهدوا منذ انتفاضة الأقصى

باليومِ الدّولي لحمايةِ الأطفال.. أكثر من 3167 طفلا استتشهدوا منذ انتفاضة الأقصى

حنا عيسى: المستوطنات حلقة من مسلسل الاستخفاف الإسرائيلي بقرارات مجلس الأمن

حنا عيسى: المستوطنات حلقة من مسلسل الاستخفاف الإسرائيلي بقرارات مجلس الأمن

منوعات

شاهد: منى زكي لابنتها &#34;لا أحد يمتلك جسدك حتى زوجك&#34;.. ما القصة؟

شاهد: منى زكي لابنتها "لا أحد يمتلك جسدك حتى زوجك".. ما القصة؟

هل خرجت دنيا سمير غانم من موجة الحزن على والدها؟

هل خرجت دنيا سمير غانم من موجة الحزن على والدها؟

شقيق ياسمين عبدالعزيز يخرج عن صمته ويوضح حقيقة خلافاته مع الأخيرة وزوجها

شقيق ياسمين عبدالعزيز يخرج عن صمته ويوضح حقيقة خلافاته مع الأخيرة وزوجها

شاهد: ياسمين رئيس تتعرض لهجوم حاد بعد غنائها مع حسن شاكوش

شاهد: ياسمين رئيس تتعرض لهجوم حاد بعد غنائها مع حسن شاكوش

بسبب هذا الفيديو.. شاهد بسمة وهبة تتعرض للانتقاد و الهجوم القاسي

بسبب هذا الفيديو.. شاهد بسمة وهبة تتعرض للانتقاد و الهجوم القاسي

شاهد: أقوى رد من ناهد السباعي لمُتابِعة استفزتها

شاهد: أقوى رد من ناهد السباعي لمُتابِعة استفزتها

شاهد: أحمد زاهر يصدم الجمهور في شكله الجديد

شاهد: أحمد زاهر يصدم الجمهور في شكله الجديد

شاهد: تيم حسن يشعل مواقع التواصل بصورة حصرية من &#34;الهيبة 5&#34;

شاهد: تيم حسن يشعل مواقع التواصل بصورة حصرية من "الهيبة 5"

بسبب مرض والدتها.. دنيا سمير غانم تتخذ قرار جديد وحاسم

بسبب مرض والدتها.. دنيا سمير غانم تتخذ قرار جديد وحاسم

شاهد: حمل ليلى علوي يفاجئ عائلتها ويقلب موازينهم رأسًا على عقب

شاهد: حمل ليلى علوي يفاجئ عائلتها ويقلب موازينهم رأسًا على عقب

عربي

بينهم البشير.. الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم مطلوبين في صراع دارفور

بينهم البشير.. الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم مطلوبين في صراع دارفور

اعتبارا من 1 يونيو.. مصر تقرر رفع قيود (كورونا)

اعتبارا من 1 يونيو.. مصر تقرر رفع قيود (كورونا)

وفاة أربعة أشخاص اختناقا داخل بئر في المغرب

وفاة أربعة أشخاص اختناقا داخل بئر في المغرب

مصر تكشف معلومات جديدة حول جنوح السفينة (إيفر غيفن)

مصر تكشف معلومات جديدة حول جنوح السفينة (إيفر غيفن)