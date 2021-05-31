مباشر | ترقب وصول وزير المخابرات المصرية عباس كامل إلى قطاع غزة

شؤون فلسطينية

(الأناضول): إعادة الإعمار وصفقة التبادل أهم بنود زيارة "عباس كامل" لغزة

(الأناضول): إعادة الإعمار وصفقة التبادل أهم بنود زيارة "عباس كامل" لغزة
رئيس المخابرات المصرية عباس كامل
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وكالة (الأناضول) نقلًا عن مصادرها، تفاصيل زيارة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل لقطاع غزة، المقررة اليوم الإثنين.

وأوضحت (الأناضول)، أن زيارة "كامل" ستستغرق عدة ساعات، سيبحث خلالها ثلاثة ملفات رئيسية مع قيادة حركة حماس.

وأشارت إلى أن تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيتصدر مباحثات كامل، إلى جانب ملف إعادة الإعمار لما دمرته الحرب الإسرائيلية، فضلاً عن قضية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وأضافت الوكالة أن القاهرة تُلقي بثقلها من أجل إحداث اختراق على صعيد تلك الملفات، وهو ما دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإسناد هذه المهمة لرئيس المخابرات.

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