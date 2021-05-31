مبادرة مصرية لإنجاز صفقة تبادل بين حماس والاحتلال

رام الله - دنيا الوطنكشفت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، النقاب عن مبادرة مصرية تقدم بها رئيس جهاز المخابرات المصري، اللواء عباس كامل، لإنهاء ملف الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في غزة.ويصل عباس كامل وبرفقته وفد رفيع المستوى إلى القطاع عبر حاجز بيت حانون/ أيرز، حيث من المقرر أن يلتقي بعدد من قيادات حركة حماس.والتقى أمس اللواء كامل، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش بيني غانتس ومسؤولين كبار آخرين، كما التقى في رام الله بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، فيما سيدخل صباح اليوم على قطاع غزة للقاء قادة حماس.وأشارت أن لدى المصريين مقترح صفقة تبادل أسرى بين حماس و"إسرائيل" يتم تنفيذها على عدة مراحل، كما أن لديهم اقتراحًا بهدوء طويل الأمد، يشمل إعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.وأوضحت الإذاعة أن وفدا أمنيا "إسرائيليا" سيتوجه إلى القاهرة هذا الأسبوع، لمناقشة ذات الموضوع، في الوقت الذي طالب فيه كامل طالب الاحتلال بمنع إجلاء العائلات من حي الشيخ جراح بالقدس.