شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل أسيرين محررين وتفتش منازل في الخليل

قوات الاحتلال تعتقل أسيرين محررين وتفتش منازل في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أسيرين محررين، وفتشت عددا من المنازل في الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال  الأسير المحرر بهاء محمد فضل زاهدة (41 عاما)، عقب دهم منزله في منطقة الحرايق بمدينة الخليل، وفتشت عددا من المنازل في المنطقة المذكورة تعود لعائلتي زاهدة ودعيس.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر إسماعيل طلب النطاح (44 عاما)، عقب دهم منزله في بلدة اذنا غربا.

كما داهمت تلك القوات عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

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