"التحرير الفلسطينية" تثمن قرارات مجلس حقوق الإنسان المطالبة بمحاسبة قادة الاحتلال

وحضر الاجتماع عدنان غريب، عضو المكتب السياسي للتحرير الفلسطينية، أمين سرها في قطاع غزة، وعضوي اللجنة المركزية د.سفيان مطر، ود. جهاد شيخ العيد، وأمناء سر المحافظات الجنوبية وأعضاء قيادة الجبهة فيها.



وافتتح الاجتماع بقراءة الفاتحة على روح الرفيق الراحل عضو اللجنة المركزية للجبهة طلال صيام بمناسبة الذكرى السنوية الأولي لرحيله وعلى أرواح شهدائنا الذين قضوا في الحرب الأخيرة.





وتحدث غريب عن آثار العدوان الأخير الذى شنه الجيش الإسرائيلي على أبناء شعبنا في القطاع والهبة الجماهيرية الكبيرة التي اندلعت في فلسطين وخارجها والاستجابة السريعة لنداء القدس من غزة والضفة وآراضي 48 والبلدان العربية والإسلامية مما يدل على أهمية القضية الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني وضرورة وجود حلول سياسية للقضية الفلسطينية حسب قرارات الشرعية الدولية التي نصت على حق الشعب الفلسطيني في العودة و إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.



كما ثمن دور الأشقاء العرب وخاصة مصر الذي لعبت دورا كبيرا في الإعلان عن وقف إطلاق النار ومستمرة في جهودها المتواصلة من أجل إقرار التهدئة وتثبيتها إضافة لجهدها في التسريع لإعادة اعمار غزة.



بدوره ثمن مطر واقف الشعوب والحكومات التي وقفت إلي جانب أبناء شعبنا ودانت العدوان الإسرائيلي و قدمت مساعدات عينية ومالية إضافة لمواقف المؤسسات الحقوقية التي تجلت في موقف مجلس حقوق الانسان الذى طالب بلجان تحقيق في العدوان على غزة لأنه قد يرقي لجرائم حرب يحاسب عليها قادة الاحتلال وجنوده بحسب القوانين الدولية.



من ناحية أخرى ناقش الاجتماع المستجدات التنظيمية والأنشطة في المحافظات بعد العدوان وكيفية المساهمة في رفع المعاناة عن أبناء شعبنا والتخفيف عنهم ووضع الخطط والبرامج التي تساهم في تجاوز المصاعب التي يواجهها أبناء شعبنا خاصة فئات الأطفال والنساء والتي بدأ الرفاف والرفيقات في عقد ورش عمل وندوات من أجل محو الآثار النفسية السيئة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا.



كما حث الاجتماع أعضاء القيادة في المناطق على مواصلة جهدهم وتطوير أدائهم والمشاركة في الفعاليات الشعبية والوطنية والحرص عل أن تكون جبهة التحرير الفلسطينية في طليعة الفصائل والتنظيمات التى تهب من أجل نصرة أبناء شعبنا كما

عهدناها دائما .



كما حث الاجتماع أعضاء القيادة في المناطق على مواصلة جهدهم وتطوير أدائهم والمشاركة في الفعاليات الشعبية والوطنية والحرص عل أن تكون جبهة التحرير الفلسطينية في طليعة الفصائل والتنظيمات التى تهب من أجل نصرة أبناء شعبنا كماعهدناها دائما .

رام الله - دنيا الوطنعقدت قيادة جبهة التحرير الفلسطينية في المحافظات الجنوبية اجتماعا مهما لها، في مقرها في مدينة غزة لمناقشة المستجدات السياسية والأحداث المتتالية بعد انتهاء العدوان الغاشم على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.