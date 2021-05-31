شؤون فلسطينية

باليومِ الدّولي لحمايةِ الأطفال.. أكثر من 3167 طفلا استتشهدوا منذ انتفاضة الأقصى

باليومِ الدّولي لحمايةِ الأطفال.. أكثر من 3167 طفلا استتشهدوا منذ انتفاضة الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الإعلام اليوم الاثنين، بياناً، ذكرت من خلاله عدد الأطفال برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الذين استشهدوا منذ عام 2000، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحماية الطفل.

وهذا نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

ما زالت قوات الاحتلال مستمرة في اعتداءاتها بحق أطفال فلسطين، وبمناسبة اليوم الدولي لحماية الأطفال الذي يصادف 1/6 من كل عام تستعرض دائرة إعلام الطفل في وزارة الإعلام انتهاكات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق الطفولة الفلسطينية.

 فمنذ بداية انتفاضة الأقصى في 28/9/2000 وحتى نهاية شهر أيار/ مايو 2021، أستشهد أكثر من 3167 طفلا، وجرح عشرات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين، فمنذ إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل في 6/12/ 2017 ولغاية نهاية عام 2019، استشهد 114 طفلا، وجرح الآلاف من الأطفال برصاص الاحتلال، واستشهد منذ بداية عام 2021 ولغاية شهر أيار / مايو 70 طفلا في الضفة الغربية وقطاع غزة، منهم 66 طفلا استشهدوا في قطاع غزة من قصف الاحتلال الذي استمر 11 يوما.

 واعتقلت قوات الاحتلال طفلا، منذ انتفاضة الأقصى في عام 2000 ولغاية اليوم أكثر من 19000 طفلا، اعتقلت قوات الاحتلال منذ بداية عام 2019، ( 745 طفلا) تقل أعمارهم عن 18 عاما، ومنذ بداية عام 2020 ولغاية نهاية 31/3/2020 اعتقلت قوات الاحتلال 264 طفلا.

 ومنذ بداية عام 2021 ولغاية شهر نيسان/ أبريل 2021 اعتقل 435 طفلا، وحتى تاريخ 30/4/ 2021 كان يقبع في سجون الاحتلال 160 طفلا، بحسب احصاءات نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى.. 

ويتعرض 95% من الأطفال للتعذيب والاعتداء خلال اعتقالهم، الذي يتم بعد منتصف الليل، حيث يقوم جنود الاحتلال بعصب أعينهم وربط أيديهم، قبل انتزاع اعترفات منهم بالإكراه في غياب محامين أو أفراد العائلة أثناء الاستجواب.

يعتقل الاحتلال سنويا ما بين 700 - 1000 طفل فلسطيني من محافظات الوطن كافة، لكن منذ بداية شهر تشرين أول من عام 2015 صعّدت قوات الاحتلال من اعتقالها للأطفال الفلسطينيين، واعتقلت منذ تلك الفترة ولغاية وحتى بداية تشرين ثان 2016 قرابة 2000 طفلا.
 
يواجه الأطفال أيضاً مشاكل الفقر المتفشي، بسبب تردي الوضع الاقتصادي، والحصار المستمر خاصة في قطاع غزة، مما يضطر الكثير منهم إلى ترك مدارسهم والتوجه إلى سوق العمل

فبحسب تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2013 فقد بلغت نسبة الأطفال الفلسطينيين الملتحقين بسوق العمل من الفئة العمرية (10-17) نحو 4.1%

وأشار آخر تقرير لوزارة العمل إلى أنه يوجد 102 ألف طفلا فلسطينيا دون سن 18 عاما في سوق العمل، في حين بلغ عددهم عام 2011 نحو 65 ألف طفل.

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