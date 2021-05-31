(مكان): استمرار الاتصالات الائتلافية داخل المعسكر المعارض لنتنياهو بهدف تشكيل حكومة جديدة

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إنه استمرت الليلة الماضية على قدم وساق الاتصالات الائتلافية داخل المعسكر المعارض لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهدف تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء التفويض الممنوح لرئيس يش عاتيد يائير لابيد عند منتصف ليلة بعد غد الاربعاء.وقالت هيئة البث الإسرائيلي (مكان) "بعد ان اعلن رئيس حزب يمينا نفتالي بينت لأول مرة رسميًا عزمه على تأليف حكومة وحدة وطنية مع لابيد عاد طاقمًا التفاوض من الحزبين الى الاجتماع لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الائتلافي الثنائي".كما جرت محادثات مكثفة مع القائمة العربية الموحدة سعيًا إلى كسب تأييدها لهذه الحكومة. ومن جانبه اعلن التجمع الوطني الديموقراطي المنضوي تحت القائمة المشتركة ان النائب الوحيد عنه سامي أبو شحادة سيعارض حكومة بينت لابيد.وقد اثار اعلان بينت حفيظة نتنياهو الذي وصف خطوته بخداع القرن . ونعت الحكومة المنوي تشكيلها مع لابيد بحكومة يسار تعرض مصالح إسرائيل الأمنية ومستقبل الدولة للخطر.وفي السياق تقرر توفير الحراسة الشخصية للقطب في يمينا ايليت شاكيد بعد ورود تهديدات على حياتها .وقد تظاهر عشرات الاشخاص قبالة منزلها في تل ابيب مساء امس.