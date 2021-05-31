شؤون فلسطينية

"الإحصاء": ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 2.59% خلال شهر إبريل 2021

"الإحصاء": ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 2.59% خلال شهر إبريل 2021
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعاً نسبته 2.59% خلال شهر نيسان 2021 مقارنة مع شهر آذار 2021، وبلغ الرقم القياسي العام 97.41 خلال شهر نيسان 2021 مقارنة بـ94.95 خلال شهر آذار 2021.

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً:
سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 2.73%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 96.97 خلال شهر نيسان 2021 مقارنة ﺒ 94.39 خلال شهر آذار 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة: 
سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 1.36%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 101.56 خلال شهر نيسان 2021 مقارنة بـ 100.20 خلال شهر آذار 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية:
 سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراج وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 7.96%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 18.57%، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار معظم أصناف الخضروات حيث بلغ متوسط سعر الزهرة 1.25 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البقدونس 3.07 شيقل/كغم، ومتوسط سعر بندورة بيوت بلاستيكية 1.24 شيقل/كغم، ومتوسط سعر خيار بيوت بلاستيكية 2.42 شيقل/كغم، ومتوسط سعر كوسا صغير الحجم 2.30 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البامية 13.11 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فاصولياء خضراء 5.17 شيقل/كغم، ومتوسط سعر بصل أخضر 5.89 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الباذنجان 1.66 شيقل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 4.02%، حيث بلغ متوسط سعر عجل بلدي حي 15.44 شيقل/كغم، ومتوسط سعر خاروف بلدي حي 29.33 شيقل/كغم، ومتوسط سعر ماعز بلدي حي 33.67 شيقل/كغم، ومتوسط سعر دجاج لاحم حي كبير 9.00 شيقل/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر بيض طازج - حجم 2 كغم حيث بلغ 11.63 شيقل/2كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 2.19%، حيث بلغ متوسط سعر الليمون 1.81 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الدراق 3.50 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 4.50%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.57%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة الأثاث، صناعة الأصناف المنتجة من القش ومواد الضفر بنسبة 2.85%، وأسعار صناعة الأثاث بنسبة 2.21%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 1.10%، وأسعار صناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 1.00%، وأسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 0.78%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 0.76%، وأسعار صناعة المنسوجات بنسبة 0.66%، وأسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 0.55%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 2.59%.

سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 0.34%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر نيسان 2021، حيث استقر الرقم القياسي على 97.79 والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

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