"الإحصاء": ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 2.59% خلال شهر إبريل 2021

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 2.73%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 96.97 خلال شهر نيسان 2021 مقارنة ﺒ 94.39 خلال شهر آذار 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).



الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة:

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 1.36%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 101.56 خلال شهر نيسان 2021 مقارنة بـ 100.20 خلال شهر آذار 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).



حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية:

سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراج وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 7.96%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 18.57%، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار معظم أصناف الخضروات حيث بلغ متوسط سعر الزهرة 1.25 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البقدونس 3.07 شيقل/كغم، ومتوسط سعر بندورة بيوت بلاستيكية 1.24 شيقل/كغم، ومتوسط سعر خيار بيوت بلاستيكية 2.42 شيقل/كغم، ومتوسط سعر كوسا صغير الحجم 2.30 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البامية 13.11 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فاصولياء خضراء 5.17 شيقل/كغم، ومتوسط سعر بصل أخضر 5.89 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الباذنجان 1.66 شيقل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 4.02%، حيث بلغ متوسط سعر عجل بلدي حي 15.44 شيقل/كغم، ومتوسط سعر خاروف بلدي حي 29.33 شيقل/كغم، ومتوسط سعر ماعز بلدي حي 33.67 شيقل/كغم، ومتوسط سعر دجاج لاحم حي كبير 9.00 شيقل/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر بيض طازج - حجم 2 كغم حيث بلغ 11.63 شيقل/2كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 2.19%، حيث بلغ متوسط سعر الليمون 1.81 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الدراق 3.50 شيقل/كغم.



وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 4.50%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.



كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.57%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة الأثاث، صناعة الأصناف المنتجة من القش ومواد الضفر بنسبة 2.85%، وأسعار صناعة الأثاث بنسبة 2.21%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 1.10%، وأسعار صناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 1.00%، وأسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 0.78%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 0.76%، وأسعار صناعة المنسوجات بنسبة 0.66%، وأسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 0.55%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 2.59%.



سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 0.34%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.



شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر نيسان 2021، حيث استقر الرقم القياسي على 97.79 والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.





رام الله - دنيا الوطنقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعاً نسبته 2.59% خلال شهر نيسان 2021 مقارنة مع شهر آذار 2021، وبلغ الرقم القياسي العام 97.41 خلال شهر نيسان 2021 مقارنة بـ94.95 خلال شهر آذار 2021.الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً: