شؤون فلسطينية

أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق الفلسطينية

أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق ومغبرا أحيانا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وهذه الليلة: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الدائرة بأن يكون الجو بعد غد الأربعاء صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط  أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس القريب يكون الجو صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الدائرة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة ومن خطر إشعال النار في مناطق الأعشاب الجافة.

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