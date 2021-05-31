شؤون فلسطينية

رضوان: لن يتم الافراج عن جنود الاحتلال دون تقديم الثمن الذي تطلبه المقاومة

رضوان: لن يتم الافراج عن جنود الاحتلال دون تقديم الثمن الذي تطلبه المقاومة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن ملف تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، ليس له علاقة بإعادة إعمار قطاع غزة، مشددا على ضرورة محاسبة قادة الاحتلال على ما ارتكبوه من جرائم حرب.

وقال رضوان، خلال لقاء على قناة (الجزيرة) الفضائية: "على الاحتلال الإسرائيلي أن يدرك أنه لن يتم الإفراج عن جنوده، دون تقديم الثمن الذي تطلبه المقاومة"، مضيفا: "المقاومة لا تحتاج الى إعادة الإعمار لتطور إمكاناتها".

وتابع القيادي في حركة حماس: "قطاع غزة تم حصاره 15 عاما ورغم ذلك تمكنت المقاومة من الدفاع عنه".

وفي سياق ذي صلة، شدد رضوان، على ضرورة الإسراع في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.

وأشار رضوان إلى أن تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية دون الذهاب إلى انتخابات لن يحل المشكلات، مختتما حديثه، بأن حركة حماس لن تعترف بالاحتلال الإسرائيلي، أو تتنازل عن الثوابت الوطنية.

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