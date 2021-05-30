دولي

بريطانيا تسجل 3240 إصابة و6 وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

بريطانيا تسجل 3240 إصابة و6 وفيات جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، 3240 إصابة و6 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس (كورونا) في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3240 مقابل 3398 السبت، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4484185، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 6 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 7 في بيانات السبت، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 127781 شخصا.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس (كورونا)، إلى 39.259 مليون شخص، بينهم أكثر من 25 مليونا حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

أخبار ذات صلة

الصحة الإيطالية تسجل 2949 إصابة و44 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الإيطالية تسجل 2949 إصابة و44 وفاة جديدة بـ(كورونا)

بينت: سنشكل حكومة مع لبيد وسأكون الأول بالتناوب على رئاسة الوزراء

بينت: سنشكل حكومة مع لبيد وسأكون الأول بالتناوب على رئاسة الوزراء

شاهد: قتلى وجرحى بإطلاق نار على حشد بولاية ميامي الأمريكية

شاهد: قتلى وجرحى بإطلاق نار على حشد بولاية ميامي الأمريكية

ساعر يرفض اقتراح نتنياهو تشكيل حكومة تناوب معه ومع بينت

ساعر يرفض اقتراح نتنياهو تشكيل حكومة تناوب معه ومع بينت

تفاصيل لقاء نتنياهو ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل بالقدس المحتلة

تفاصيل لقاء نتنياهو ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل بالقدس المحتلة

الاستخبارات البريطانية: تسرب (كورونا) من مختبر أمر ممكن

الاستخبارات البريطانية: تسرب (كورونا) من مختبر أمر ممكن

كوريا الشمالية: اعدام رجل بسبب فلاش ميموري

كوريا الشمالية: اعدام رجل بسبب فلاش ميموري

العدل الأمريكية تطالب القضاء رفض دعوى ضد ترامب

العدل الأمريكية تطالب القضاء رفض دعوى ضد ترامب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال واعتداءات للمستوطنين في رام الله

مواجهات مع الاحتلال واعتداءات للمستوطنين في رام الله

حمد تزور جرحى عدوان الاحتلال على غزة والضفة بمجمع فلسطين الطبي

حمد تزور جرحى عدوان الاحتلال على غزة والضفة بمجمع فلسطين الطبي

فتوح يبعث رسالة شكر لرئيس جنوب افريقيا على تضامنه مع القضية الفلسطينية

فتوح يبعث رسالة شكر لرئيس جنوب افريقيا على تضامنه مع القضية الفلسطينية

أبو سيف: نؤكد على أهمية حماية الموسيقى الفلسطينية وسن قانون يحميها

أبو سيف: نؤكد على أهمية حماية الموسيقى الفلسطينية وسن قانون يحميها

سمير الرفاعي يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس سفيرا لدى سوريا

سمير الرفاعي يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس سفيرا لدى سوريا

اشتية: لابد من وجود ضمانات دولية لعدم تكرار العدوان.. مصرون على عقد الانتخابات

اشتية: لابد من وجود ضمانات دولية لعدم تكرار العدوان.. مصرون على عقد الانتخابات

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية

تجمع المؤسسات الخيرية بغزة يقدم مساعدات بقيمة 4.7 مليون دولار منذ بدء الحرب

تجمع المؤسسات الخيرية بغزة يقدم مساعدات بقيمة 4.7 مليون دولار منذ بدء الحرب

منوعات

شاهد: حمل ليلى علوي يفاجئ عائلتها ويقلب موازينهم رأسًا على عقب

شاهد: حمل ليلى علوي يفاجئ عائلتها ويقلب موازينهم رأسًا على عقب

بغياب أصالة.. شاهد كيف احتفل طارق العريان بعيد ميلاد توأميه

بغياب أصالة.. شاهد كيف احتفل طارق العريان بعيد ميلاد توأميه

ريهام سعيد لحسن شاكوش &#34;مش هسيبك وهاخد حقي&#34;.. ما القصة؟

ريهام سعيد لحسن شاكوش "مش هسيبك وهاخد حقي".. ما القصة؟

شاهد: سارة التونسي &#34;هل تنتظرون أن ألقى مصير شريف دسوقي&#34;.. ما القصة؟

شاهد: سارة التونسي "هل تنتظرون أن ألقى مصير شريف دسوقي".. ما القصة؟

ما آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز؟

ما آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز؟

شاهد كيف بدت إيمي و دنيا بعد أول زيارة لقبر والدهم سمير غانم

شاهد كيف بدت إيمي و دنيا بعد أول زيارة لقبر والدهم سمير غانم

شاهد: بدور البراهيم تصدم جمهورها بارتداء النقاب مجدداً.. ما القصة؟

شاهد: بدور البراهيم تصدم جمهورها بارتداء النقاب مجدداً.. ما القصة؟

شاهد ماذا فعلت فنانة سعودية لتحسم الجدل حول طلاقها

شاهد ماذا فعلت فنانة سعودية لتحسم الجدل حول طلاقها

شاهد: الجمهور يهاجم نورة العميري بعد تنمرها على شابة بوزن زائد

شاهد: الجمهور يهاجم نورة العميري بعد تنمرها على شابة بوزن زائد

شاهد كيف رد محمد رمضان على احتفال سعد المجرد بحذف &#34;إنساي&#34;

شاهد كيف رد محمد رمضان على احتفال سعد المجرد بحذف "إنساي"

عربي

بينهم البشير.. الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم مطلوبين في صراع دارفور

بينهم البشير.. الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم مطلوبين في صراع دارفور

اعتبارا من 1 يونيو.. مصر تقرر رفع قيود (كورونا)

اعتبارا من 1 يونيو.. مصر تقرر رفع قيود (كورونا)

وفاة أربعة أشخاص اختناقا داخل بئر في المغرب

وفاة أربعة أشخاص اختناقا داخل بئر في المغرب

مصر تكشف معلومات جديدة حول جنوح السفينة (إيفر غيفن)

مصر تكشف معلومات جديدة حول جنوح السفينة (إيفر غيفن)