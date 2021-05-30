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وفاة أربعة أشخاص اختناقا داخل بئر في المغرب

وفاة أربعة أشخاص اختناقا داخل بئر في المغرب
رام الله - دنيا الوطن
لقي أربعة مغاربة مصرعهم اختناقا، مساء أمس السبت، في أثناء قيامهم بأعمال صيانة داخل بئر في بلدة تاكونيت بمدينة زاكورة.

وأفاد موقع (هسبريس) بأن "الشبان الأربعة كانوا بصدد القيام بأشغال الصيانة داخل البئر سالف الذكر، لكنهم أصيبوا باختناق أدى إلى وفاتهم جميعا، نظرا لغياب الأكسجين، بسبب الحرارة المفرطة التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام."

وانتقل رجال الأمن إلى المكان بعد إبلاغهم بالحادث، حيث تم انتشال جثث الضحايا الأربعة وتوجيهها إلى المشرحة بمستشفى زاكورة لإخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا أوليا لجمع المعطيات اللازمة عن الواقعة.

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