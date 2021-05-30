شاهد: قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم تسلله من قطاع غزة وتنفيذ عملية طعن

أفاد موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، مساء اليوم الأحد، مواطناً فلسطينياً، بزعم تسلله من جنوب قطاع غزة، نحو منطقة (سديه أبراهام)، شمال شرق (كرم أبو سالم)، مدعياً في الوقت ذاته أنه حاول تنفيذ عملية طعن.من جانبها، قالت قناة (كان) الإسرائيلية: "إصابة جندي في عملية الطعن في منطقة (سديه أبراهام) شمال شرق كرم أبو سالم بغلاف غزة، وقد تم اعتقال المنفذ".بدوره، أكد ألموغ بوكير، المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية، بأن هجوماً بسكين، وقع مساء اليوم الأحد، في المجلس الإقليمي (إشكول) بغلاف غزة، لافتا إلى أنه طلب من المستوطنين التزام المنازل.من جانبه، أكد موقع (0404)، أن فلسطينياً تسلل من جنوب قطاع غزة، الى مستوطنة (إشكول)، وتم اطلاق النار عليه، منوها في الوقت ذاته إلى أنه طلب من المستوطنين البقاء في المنازل.وقال الموقع: "القوات الإسرائيلية، تبحت عن المزيد من المشتبه بهم، كما أن الجيش قال أن التفاصيل قيد التحقيق".أما متان تسوري، مراسل صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فقد قال: "التوثيق الأولي للحدث الأمني في إشكول، مشتبه به دخل إلى المستوطنة يحمل سكينًا ولم تقع إصابات".