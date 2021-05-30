حمد تزور جرحى عدوان الاحتلال على غزة والضفة بمجمع فلسطين الطبي

رام الله - دنيا الوطنتفقدت آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، اليوم، جرحى المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والهبات الجماهيرية في الضفة والقدس وأراضي ال48 والذين استهدفهم الاحتلال بالقصف والرصاص الحي بدم بارد، مؤكدةً أن هذا الاحتلال إلى زوال بإرادة شعبنا التي لا تنكسر، ووحدة الدم الفلسطيني الذي لن تفرقه الجغرافيا أو الحواجز او جدار الفصل العنصري، حيث رافقها هيتم الهدري مدير عام التحويلات الطبية وشراء الخدمة في وزارة الصحة.وكانت حمد قد تفقدت المصابين في مجمع فلسطين الطبي واطمأنت على حالتهم وتابعت علاجهم، مؤكدةً على أن شعبنا يدفع ثمنا باهظا في سبيل حريته التي لا يمكن التفريط بها، لافتة الى أن شعبنا في الضفة وغزة والقدس وال48 لا يمكن تقسيمه داعية لمزيد من الوحدة والتماسك في وجه المحتل الغاصب دفاعا عن قضيتنا وثوابتنا وانتصارا لدماء أطفالنا وشيوخنا الذين يعتبر استهدافهم وصمة عار على جبين العالم الصامت.حيث اكد الهدري على انهم يبذلون كل الجهد لتقديم ما يلزم للجرحى من علاج ويسعون بشكل مستمر و فوري مع المؤسسات الحقوقية والجهات المختصة من أجل الضغط على الاحتلال للسماح بتحويل الحالات العاجلة من غزة لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة والقدس .وأكد على أن جمهورية مصر العربية تقوم بدور كبير اتجاه استقبال جرحي ومرضى قطاع غزة.وفي نهاية الزيارة قدمت حمد تذكار للجرحى ، هي عبارة عن الكوفية الفلسطينية ، وما ترمز إليه من معاني تؤكد وحدة الشعب والوطن .وتمنت حمد الشفاء العاجل للجرحى والمصابين والرحمة للشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.