كهرباء غزة: سيتم العمل بجدول 6 ساعات وصل مقابل 12 قطع خلال الأيام المقبلة

رام الله - دنيا الوطنأكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة، العمل بجدول ست ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل مع بعض الساعات، لافتة إلى أنه تم اصلاح أربعة خطوط رئيسية تحمل طاقة تقدر بـ50 ميجاوات، كانت قد تعطلت منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأخير.وأشارت الشركة في تصريحات لها، مساء اليوم الأحد، إلى أن العجز الكلي في الطاقة الآن، 69%، آملة أن ينخفض خلال الأيام المقبلة وفقاً للمستجدات الحالية، موضحة في الوقت ذاته أن المتوفر من محطة التوليد عبر تشكيل مولدين 45 ميجاوات، وما زالت تعمل بوقود يتم تأمينه من السوق المحلي بصعوبة، بحسب وكالة (الرأي) المحلية.وفي السياق، قالت الشركة: "لم تدخل أية شحنة وقود لمحطة التوليد من معبر (كرم أبو سالم)، ضمن منحة الوقود القطرية، منذ العاشر من أيار/ مايو الجاري"، مضيفة: "جدول التوزيع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمعدل الطلب على الطاقة، لذا فإن الجدول الحقيقي للكهرباء سيستقر بعد 3 أيام".