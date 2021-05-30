نتنياهو: بينت لا يريد انتخابات خامسة لأنه لن يتجاوز نسبة الحسم

رام الله - دنيا الوطنقال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الإسرائيلية: "إن بينت لا يريد انتخابات خامسة، لأنه لن يتجاوز نسبة الحسم، حيث أن حكومة يسار خطر على دولة إسرائيل ومستقبلها".جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نتنياهو، مساء اليوم الأحد، ردا على نفتالي بينت، زعيم حزب (يامينا) الذي يسعى لتشكيل حكومة تغيير بالتناول مع يائير لبيد، زعيم حزب (هناك مستقبل).وأضاف نتنياهو: "سمعت من بينت للأسف الأكاذيب والشعارات التي تعبر عن الكراهية، فإن القيم التي لدى بينت ليس لها أي وزن".وتساءل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بقوله : "إنه عند تشكيل حكومة يسار ماذا سيقال في إيران وغزة، هم سيحاربون حماس؟"، مضيفا: "أقول لأحزاب اليمين لا تدعموا هذه الحكومة".