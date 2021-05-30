شؤون فلسطينية

فتوح يبعث رسالة شكر لرئيس جنوب افريقيا على تضامنه مع القضية الفلسطينية

فتوح يبعث رسالة شكر لرئيس جنوب افريقيا على تضامنه مع القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
بعث المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، رسالة شكر وعرفان الى رئيس حزب المؤتمر الوطني الافريقي ورئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوسا، تقديرا لمواقفه النبيلة مع القضية الفلسطينية.

وجاء في الرسالة، ان موقف جمهورية جنوب أفريقيا من القضية الفلسطينية كان مشرفاً في الدفاع عن حقوق الانسان، وحماية القانون الدولي، ومعارضتها لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي والاحتلال، بينما حكومات ديمقراطية عريقة فشلت في ذلك والتزمت الصمت. 

وأشاد بدور رئيس جنوب افريقيا الذي خرج للعالم ودافع بشجاعة عن القضية الفلسطينية وكسر حاجز الصمت الدولي، في ضوء ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من التطرف الإسرائيلي وحملات التطهير العرقي وتكثيف الاستيطان، وتهويد للقدس ومحيطها، والعقوبات الجماعية من تشريد قسري للسكان الأصليين وهدم المنازل، والسيطرة على المناطق في منطقة الاغوار، وغيرها من الانتهاكات.

ودعا فتوح في رسالته للحزب الافريقي الى التعاون المشترك نحو حراك دولي من أجل مناهضة الابارتهايد وممارسات الاحتلال العدوانية، وتطبيق القانون الدولي وتحقيق العدالة لفلسطين ليعم السلام في المنطقة .

وأشاد فتوح في رسالته بالمواقف المشرفة لقادة حزب المؤتمر الوطني الافريقي ورئيس جنوب افريقيا مع القضية الفلسطينية، وان مثل هذه المواقف تشهد على الوفاء والصداقة بين البلدين.

أخبار ذات صلة

حمد تزور جرحى عدوان الاحتلال على غزة والضفة بمجمع فلسطين الطبي

حمد تزور جرحى عدوان الاحتلال على غزة والضفة بمجمع فلسطين الطبي

كهرباء غزة: سيتم العمل بجدول 6 ساعات وصل مقابل 12 قطع خلال الأيام المقبلة

كهرباء غزة: سيتم العمل بجدول 6 ساعات وصل مقابل 12 قطع خلال الأيام المقبلة

نتنياهو: بينت لا يريد انتخابات خامسة لأنه لن يتجاوز نسبة الحسم

نتنياهو: بينت لا يريد انتخابات خامسة لأنه لن يتجاوز نسبة الحسم

السيسي للرئيس عباس: القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتماماتنا وحريصون على مقدرات الفلسطينيين

السيسي للرئيس عباس: القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتماماتنا وحريصون على مقدرات الفلسطينيين

أبو سيف: نؤكد على أهمية حماية الموسيقى الفلسطينية وسن قانون يحميها

أبو سيف: نؤكد على أهمية حماية الموسيقى الفلسطينية وسن قانون يحميها

سمير الرفاعي يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس سفيرا لدى سوريا

سمير الرفاعي يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس سفيرا لدى سوريا

خطيب الأقصى: الاحتلال ينتقم من المقدسيين بعد فشله في غزة

خطيب الأقصى: الاحتلال ينتقم من المقدسيين بعد فشله في غزة

القدس: شرطة الاحتلال تدعس طفلا مقدسيا بسبب رفعه علم فلسطين على دراجته

القدس: شرطة الاحتلال تدعس طفلا مقدسيا بسبب رفعه علم فلسطين على دراجته

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حمد تزور جرحى عدوان الاحتلال على غزة والضفة بمجمع فلسطين الطبي

حمد تزور جرحى عدوان الاحتلال على غزة والضفة بمجمع فلسطين الطبي

فتوح يبعث رسالة شكر لرئيس جنوب افريقيا على تضامنه مع القضية الفلسطينية

فتوح يبعث رسالة شكر لرئيس جنوب افريقيا على تضامنه مع القضية الفلسطينية

أبو سيف: نؤكد على أهمية حماية الموسيقى الفلسطينية وسن قانون يحميها

أبو سيف: نؤكد على أهمية حماية الموسيقى الفلسطينية وسن قانون يحميها

سمير الرفاعي يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس سفيرا لدى سوريا

سمير الرفاعي يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس سفيرا لدى سوريا

اشتية: لابد من وجود ضمانات دولية لعدم تكرار العدوان.. مصرون على عقد الانتخابات

اشتية: لابد من وجود ضمانات دولية لعدم تكرار العدوان.. مصرون على عقد الانتخابات

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية

تجمع المؤسسات الخيرية بغزة يقدم مساعدات بقيمة 4.7 مليون دولار منذ بدء الحرب

تجمع المؤسسات الخيرية بغزة يقدم مساعدات بقيمة 4.7 مليون دولار منذ بدء الحرب

بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.. رئيس الوزراء يلتقي المبعوث السويسري لعملية السلام

بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.. رئيس الوزراء يلتقي المبعوث السويسري لعملية السلام

منوعات

شاهد: حمل ليلى علوي يفاجئ عائلتها ويقلب موازينهم رأسًا على عقب

شاهد: حمل ليلى علوي يفاجئ عائلتها ويقلب موازينهم رأسًا على عقب

بغياب أصالة.. شاهد كيف احتفل طارق العريان بعيد ميلاد توأميه

بغياب أصالة.. شاهد كيف احتفل طارق العريان بعيد ميلاد توأميه

ريهام سعيد لحسن شاكوش &#34;مش هسيبك وهاخد حقي&#34;.. ما القصة؟

ريهام سعيد لحسن شاكوش "مش هسيبك وهاخد حقي".. ما القصة؟

شاهد: سارة التونسي &#34;هل تنتظرون أن ألقى مصير شريف دسوقي&#34;.. ما القصة؟

شاهد: سارة التونسي "هل تنتظرون أن ألقى مصير شريف دسوقي".. ما القصة؟

ما آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز؟

ما آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز؟

شاهد كيف بدت إيمي و دنيا بعد أول زيارة لقبر والدهم سمير غانم

شاهد كيف بدت إيمي و دنيا بعد أول زيارة لقبر والدهم سمير غانم

شاهد: بدور البراهيم تصدم جمهورها بارتداء النقاب مجدداً.. ما القصة؟

شاهد: بدور البراهيم تصدم جمهورها بارتداء النقاب مجدداً.. ما القصة؟

شاهد ماذا فعلت فنانة سعودية لتحسم الجدل حول طلاقها

شاهد ماذا فعلت فنانة سعودية لتحسم الجدل حول طلاقها

شاهد: الجمهور يهاجم نورة العميري بعد تنمرها على شابة بوزن زائد

شاهد: الجمهور يهاجم نورة العميري بعد تنمرها على شابة بوزن زائد

شاهد كيف رد محمد رمضان على احتفال سعد المجرد بحذف &#34;إنساي&#34;

شاهد كيف رد محمد رمضان على احتفال سعد المجرد بحذف "إنساي"

عربي

وزير الخارجية المصري يلتقي اشكنازي في القاهرة

وزير الخارجية المصري يلتقي اشكنازي في القاهرة

مصر تتجاوز 15 ألف وفاة بفيروس (كورونا)

مصر تتجاوز 15 ألف وفاة بفيروس (كورونا)

السيسي يوجّه باستمرار الاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين الاحتلال وحماس

السيسي يوجّه باستمرار الاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين الاحتلال وحماس

مصر: تأجيل النظر في قضية سفينة &#34;إيفر غيفين&#34;

مصر: تأجيل النظر في قضية سفينة "إيفر غيفين"