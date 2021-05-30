فتوح يبعث رسالة شكر لرئيس جنوب افريقيا على تضامنه مع القضية الفلسطينية





وأشاد بدور رئيس جنوب افريقيا الذي خرج للعالم ودافع بشجاعة عن القضية الفلسطينية وكسر حاجز الصمت الدولي، في ضوء ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من التطرف الإسرائيلي وحملات التطهير العرقي وتكثيف الاستيطان، وتهويد للقدس ومحيطها، والعقوبات الجماعية من تشريد قسري للسكان الأصليين وهدم المنازل، والسيطرة على المناطق في منطقة الاغوار، وغيرها من الانتهاكات.



ودعا فتوح في رسالته للحزب الافريقي الى التعاون المشترك نحو حراك دولي من أجل مناهضة الابارتهايد وممارسات الاحتلال العدوانية، وتطبيق القانون الدولي وتحقيق العدالة لفلسطين ليعم السلام في المنطقة .



وأشاد فتوح في رسالته بالمواقف المشرفة لقادة حزب المؤتمر الوطني الافريقي ورئيس جنوب افريقيا مع القضية الفلسطينية، وان مثل هذه المواقف تشهد على الوفاء والصداقة بين البلدين.



رام الله - دنيا الوطنبعث المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، رسالة شكر وعرفان الى رئيس حزب المؤتمر الوطني الافريقي ورئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوسا، تقديرا لمواقفه النبيلة مع القضية الفلسطينية.وجاء في الرسالة، ان موقف جمهورية جنوب أفريقيا من القضية الفلسطينية كان مشرفاً في الدفاع عن حقوق الانسان، وحماية القانون الدولي، ومعارضتها لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي والاحتلال، بينما حكومات ديمقراطية عريقة فشلت في ذلك والتزمت الصمت.