بينت: سنشكل حكومة مع لبيد وسأكون الأول بالتناوب على رئاسة الوزراء

رام الله - دنيا الوطنقال نيفتالي بينت، زعيم حزب (يامينا): "سنعمل على تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة مع حزب (هناك مستقبل) بزعامة يائير لبيد"، لافتا إلى أنه ستكون يمينية أكثر من الحكومة الحالية.وأضاف بينت خلال مؤتمر صحفي، عقده، مساء اليوم الأحد: "سنشكل حكومة مع لبيد وسأكون الأول في التناوب على رئاسة الوزراء".وأكد، أن جميع الأحزاب الإسرائيلية مدعوة للمشاركة في حكومة التغيير، منوها في الوقت ذاته إلى أن الحكومة الجديدة ستقوم على مبدأ الشراكة والتعاون.وفي السياق، قال بينت: "هناك من يقول أن هناك حكومة يمينية قريبة، هذه كذبة كاملة، إنها إما انتخابات خامسة أو انتخابات حكومة وحدة، قد تكون الحكومة القادمة يمينية أكثر من التي سبقتها".وأضاف: "نتنياهو لا يحاول تشكيل حكومة يمينية، لأنه يعلم جيداً أنه لا يستطيع ذلك، يريد أن يأخذ الدولة كلها معه تلبية لمصالحه الشخصية".أكد زعيم حزب (يامينا)، أن الحكومة التي ينوي تشكيلها مع لبيد، لا تخشى القيام بعملية عسكرية إذا اقتضى الأمر.