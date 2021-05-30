القدس: شرطة الاحتلال تدعس طفلا مقدسيا بسبب رفعه علم فلسطين على دراجته

رام الله - دنيا الوطندعست شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، الطفل جواد عباسي (15 عاما) في حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة رفعه علم فلسطين على دراجته الهوائية.وأفاد شهود عيان، بأن ثلاثة عناصر من شرطة الاحتلال لاحقوا الطفل عباسي بمركبتهم، وقد كان يستقل دراجة هوائية قرب مفترق حي رأس العامود، ودعسوه بحجة رفعه علم فلسطين على الدراجة، ما أدى لإصابته بجروح في ساقيه، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف شهود العيان أن شرطة الاحتلال احتجزت الطفل عباسي لفترة من الوقت، قبل أن يتم نقله للعلاج.