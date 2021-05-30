خلال لقائه بوزير خارجية مصر.. أشكنازي: لن نسمح بإعمار غزة قبل انهاء قضية الأسرى

رام الله - دنيا الوطننقل موقع (واللا) الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي قوله: "إن إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة قبل انهاء قضية الأسرى الإسرائيليين في غزة".أقوال أشكنازي جاءت خلال لقاء مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، مشيراً إلى أن إسرائيل ستعمل على منع استفادة حماس من قضية إعمار غزة.وأضاف، "لن نسمح بوضع يؤدي فيه إعادة إعمار قطاع غزة لإعادة بناء قدرات حركة حماس، كما لن يتمكنوا من التقدم في إعادة الإعمار دون حل قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين"، على حد تعبيره.