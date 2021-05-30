شؤون فلسطينية

مجدلاني: تصريحات الزهار ضد منظمة التحرير أكبر هدية للاحتلال الإسرائيلي

مجدلاني: تصريحات الزهار ضد منظمة التحرير أكبر هدية للاحتلال الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، تصريحات القيادي في حركة (حماس) محمود الزهار ضد منظمة التحرير، أنها أكبر هدية للاحتلال الإسرائيلي.

وقال مجدلاني، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأحد: "إن المنظمة لم تنتزع شرعيتها من خلال التوسل مع بعض الأطراف الإقليمية وإنما بتمثيل شعبنا الفلسطيني على المستوى الدولي والعربي بنضالات وتضحيات مئات الآلاف من شعبنا.

ودعا مجدلاني العقلاء في حماس إلى احتواء هذا الشخص (الزهار) المثير للجدل والفتنة، والمثير للتوتر في العلاقات الوطنية، وأيضا الذي يدعو إلى بث الفرقة في صفوف الشعب الفلسطيني، على حد تعبيره.

وأعرب عن أمله بأن تقوم قيادات حركة حماس بإسكات الأصوات النشاز داخلها للحفاظ على الأجواء الإيجابية التي خرجت منها، بحسب مجدلاني.

وأكد أن منظمة التحرير حريصة على عدم العودة إلى مربع الصراع والتخوين والتكفير، لأن هناك مسؤولية وطنية عالية تجاه شعبنا، في ظل المناخ الدولي الذي فرضته القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية وحالة التضامن غير المسبوق مع شعبنا.

ودعا مجدلاني كافة قوى وفصائل منظمة التحرير إلى إدانة هذا السلوك العصبوي الذي يحمل بذور الفتنة وبذور الصراع الداخلي الفلسطيني- الفلسطيني.

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