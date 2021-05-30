(واللا): نتنياهو أيد اقتراحاً خلال الحرب الأخيرة بغزة.. فما هو؟

نقل الموقع عن مصدر مطلع، أن الاقتراح خطط لتعطيل كافة مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل، باعتبارها كانت مصدرا للتحريض ولتنسيق وتنظيم أعمال الشغب.



وأوضح المصدر أن ما نشر في هذه الشبكات تسبب في تأجيج الخواطر ودفع إلى مواصلة أعمال الاخلال بالنظام والعربدة، مشيرا إلى أن حجب هذه المواقع لم يجر قط في إسرائيل، وأنه يعد اجراء استثنائيا غير معهود في دول ديمقراطية.





رام الله - دنيا الوطنكشف موقع (واللا) الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد أيد اقتراحا للشرطة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، خلال الأحداث الأخيرة، يقضي بحجب كافة مواقع التواصل الاجتماعي بإسرائيل، ولكن مسؤولاً بوزارة العدل أحبط تنفيذه.